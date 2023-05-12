Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kayseri Talas seçim sonuçları 2023: Kayseri Talas Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 21:42 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 22:37

Kayseri Talas seçim sonuçları 2023: Kayseri Talas Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Kayseri Talas seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemde yer alıyor. Türkiye'de 64 milyona yakın seçmen oy kullanırken Kayseri ilinin 5 metropol ilçesinden biri olan Talas'ta oyunu kullanan vatandaşlar '' Kayseri Talas seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Kayseri Talas 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan %42.34 ile en yüksek oyu almıştı. İşte Kayseri Talas seçim sonuçları oy oranları son durum

Kayseri Talas seçim sonuçları 2023: Kayseri Talas Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderken Kayseri Talas seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları bu noktada araştırılıyor. Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Yayın yasağı kalkar kalkmaz Kayseri seçim sonuçları sabah.com.tr'de olacak. İşte Kayseri Talas Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları 2023

Kayseri Talas seçim sonuçları 2023: Kayseri Talas Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

KAYSERİ TALAS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kayseri Talas Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kayseri Talas seçim sonuçları 2023: Kayseri Talas Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

KAYSERİ TALAS 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %62,91

Muharrem İnce: %24,96

Meral Akşener: %10,29

Selahattin Demirtaş: %0,43

KAYSERİ TALAS 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %65,91

Millet İttifakı: %31,82

AK Parti: %42,34

CHP: %15,63

HDP: %2,01

İYİ PARTİ: %14,20

Kayseri Talas seçim sonuçları 2023: Kayseri Talas Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Kayseri Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Kayseri Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Kayseri Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz

KAYSERİ TALAS SEÇİM SONUÇLARI 2023 SABAH.COM.TR'DE OLACAK

Kayseri Talas seçim sonuçları 2023: Kayseri Talas Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA