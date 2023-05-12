Kayseri Talas seçim sonuçları 2023: Kayseri Talas Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Kayseri Talas seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemde yer alıyor. Türkiye'de 64 milyona yakın seçmen oy kullanırken Kayseri ilinin 5 metropol ilçesinden biri olan Talas'ta oyunu kullanan vatandaşlar '' Kayseri Talas seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Kayseri Talas 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan %42.34 ile en yüksek oyu almıştı. İşte Kayseri Talas seçim sonuçları oy oranları son durum