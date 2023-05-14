Kırıkkale Yahşihan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kırıkkale Yahşihan seçim sonucu ve oy oranları

Kırıkkale Yahşihan seçim sonuçları 2023 canlı verileri 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle araştırılıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları TBMM'de yer alacak 28. Dönem milletvekillerini öğrenmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. 13. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy oranı da gündemdeki yerini almış durumda. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile adayların oy yüzdelerini etkileyecek 2023 Kırıkkale Yahşihan seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr'de olacak. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kırıkkale Yahşihan seçim sonucu ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…