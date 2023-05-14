Kocaeli seçim sonuçları 2023 | Kocaeli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli seçim sonuçları, il genelinde cumhurbaşkanı adayları ve partilerin oy oranları hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından araştırılıyor. YSK'nın yayınladığı istatistiksel veriler ışığında Kocaeli 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları 14 Mayıs akşamı sabah.com.tr'de yayınlanacak. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları doğrultusunda milletvekili adaylarının oy oranı da şekillenecek. 2018 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonucu açıklandığında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı bu sayfada yer alacak. Kocaeli seçim sonuçları ekranı ile partilerin oy oranları açıklandığı an sabah.com.tr'de!