Kocaeli seçim sonuçları 2023 | Kocaeli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli seçim sonuçları ile Kocaeli ilçelerinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları belli oluyor. Vatandaşlar, 2023 genel seçimi kim kazandı sorusuyla partilerin oy oranı için inceleme yapıyor. 1 milyon 334 bin 402 seçmenin oy kullandığı 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %58.8 oranıyla en yüksek oyu aldı. Muharrem İnce ise %28.1 oranıyla ikinci sırada yer almıştı. 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde hangi adayın ne kadar oy aldığı sabah.com.tr Kocaeli seçim sonuçları sayfası ile öğrenilebilecek. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ekranı.