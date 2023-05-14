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Haberler Fotohaber Kocaeli seçim sonuçları 2023 | Kocaeli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 13:54

Kocaeli seçim sonuçları 2023 | Kocaeli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli seçim sonuçları, il genelinde cumhurbaşkanı adayları ve partilerin oy oranları hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından araştırılıyor. YSK'nın yayınladığı istatistiksel veriler ışığında Kocaeli 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları 14 Mayıs akşamı sabah.com.tr'de yayınlanacak. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları doğrultusunda milletvekili adaylarının oy oranı da şekillenecek. 2018 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonucu açıklandığında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı bu sayfada yer alacak. Kocaeli seçim sonuçları ekranı ile partilerin oy oranları açıklandığı an sabah.com.tr'de!

Kocaeli seçim sonuçları 2023 | Kocaeli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli seçim sonuçları ile Kocaeli ilçelerinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları belli oluyor. Vatandaşlar, 2023 genel seçimi kim kazandı sorusuyla partilerin oy oranı için inceleme yapıyor. 1 milyon 334 bin 402 seçmenin oy kullandığı 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %58.8 oranıyla en yüksek oyu aldı. Muharrem İnce ise %28.1 oranıyla ikinci sırada yer almıştı. 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde hangi adayın ne kadar oy aldığı sabah.com.tr Kocaeli seçim sonuçları sayfası ile öğrenilebilecek. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ekranı.

Kocaeli seçim sonuçları 2023 | Kocaeli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kocaeli seçim sonuçları, yayın yasağının kalktığı ve YSK'nın sonuçları açıkladığı andan itibaren sabah.com.tr seçim sonuçları ekranından görüntülenebilecek.

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Kocaeli Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Kocaeli Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Kocaeli seçim sonuçları 2023 | Kocaeli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Cumhurbaşkanı Adayları 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Kocaeli seçim sonuçları 2023 | Kocaeli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %58.8

MUHARREM İNCE - %28.1

MERAL AKŞENER - %7.2

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %4.3

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %1.5

DOĞU PERİNÇEK - %0.2

Kocaeli seçim sonuçları 2023 | Kocaeli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli 2018 Milletvekili Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

CUMHUR İTTİFAKI - %59.7

MİLLET İTTİFAKI - %32.6

AK PARTİ - %48.3

CHP - %20.1

MHP - %11.4

İYİ PARTİ - %10.3

HDP: %7.4

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