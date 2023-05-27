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Haberler Fotohaber Kocaeli seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:29

Kocaeli seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kocaeli seçim sonuçları için 1 milyon 500 binin üzerindeki seçmenin oyu belirleyici rol oynayacak. 14 Mayıs genel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın %54.27; Kemal Kılıçdaroğlu'nun %38.73 oranında oy aldığı Kocaeli'de 2. tur seçim sonuçları için heyecan dorukta. Bu ilde ikamet eden vatandaşlar, Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt ararken genel seçimi kim kazandı sorusuyla hangi adayın en çok oyu aldığını araştırıyor. İşte 28 Mayıs Kocaeli seçim sonuçları ekranı ile 2. Tur seçim sonucu grafiği…

Kocaeli seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kocaeli seçim sonuçları ekranı üzerinden bu ildeki ilçelerde hangi adayın yüzde kaç oy aldığını görebilir, 28 Mayıs akşamı açılacak her sandıkla yüzdelik dağılımı inceleyebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için belirleyici rol oynayan Kocaeli seçim sonucu grafiği sabah.com.tr'de yer alacak. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı gibi sorulara yanıt bulmak için Kocaeli seçim sonuçları ekranını ziyaret edebilirsiniz.

Kocaeli seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs seçimleri YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte sabah.com.tr Kocaeli seçim sonuçları ekranında yer alacak.

Sandıklar açılmaya başladığında Yüksek Seçim Kurulu'nun yayınladığı veriler anbean haberimize eklenecek.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Kocaeli Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Kocaeli seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KOCAELİ'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için Kocaeli ilçelerinde 1 milyon 516 bin 293 kişi sandığa gitti. Kocaeli'nin tüm ilçelerinde en yüksek oyu alan aday Recep Tayyip Erdoğan olurken onu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti. 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %54.27; Kemal Kılıçdaroğlu ise %38.73 oranında oya ulaştı.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy oranı %6.63 olurken; seçime birkaç gün kala adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce %0.37 oy oranında oy aldı.

Kocaeli seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

AK Parti: %39.7

CHP: %23.97

İYİ Parti: %9.5

MHP: %8.43

Yeniden Refah Partisi: %5.74

Ak Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

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Kocaeli seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

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