Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:29

Kocaeli seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kocaeli seçim sonuçları için 1 milyon 500 binin üzerindeki seçmenin oyu belirleyici rol oynayacak. 14 Mayıs genel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın %54.27; Kemal Kılıçdaroğlu'nun %38.73 oranında oy aldığı Kocaeli'de 2. tur seçim sonuçları için heyecan dorukta. Bu ilde ikamet eden vatandaşlar, Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt ararken genel seçimi kim kazandı sorusuyla hangi adayın en çok oyu aldığını araştırıyor. İşte 28 Mayıs Kocaeli seçim sonuçları ekranı ile 2. Tur seçim sonucu grafiği…