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Haberler Fotohaber Küçükçekmece 2. Tur seçim sonuçları | 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 23:31

Küçükçekmece 2. Tur seçim sonuçları | 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar 28 Mayıs 2023 akşamı ile birlikte hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sona erdi. Salt çoğunluk sağlanamadığı için cumhurbaşkanlığı 2. tura kalırken vatandaşlar pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu görecek. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden Anadolu Ajansı verileriyle izlenebilecek. İşte İstanbul Küçükçekmece 2. tur sonuçları son dakika haberi

Küçükçekmece 2. Tur seçim sonuçları | 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

Küçükçekmece Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı oylar sayılmasıyla birlikte gündemdeki yerini alıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı ve sandığın iradesi doğrultusunda 13. Cumhurbaşkanı 28 Mayıs'ta seçilecek. İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları kesintisiz bir şekilde sabah.com.tr adresinde olacak. İşte konu hakkında detaylar

Küçükçekmece 2. Tur seçim sonuçları | 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

KÜÇÜKÇEKMECE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

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Küçükçekmece 2. Tur seçim sonuçları | 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Küçükçekmece seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Küçükçekmece seçim sonuçları verilerini anbean takip etmek için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları hakkında bütün detaylar için linke tıklayabilirsiniz.

Küçükçekmece 2. Tur seçim sonuçları | 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Küçükçekmece 2. Tur seçim sonuçları | 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

KÜÇÜKÇEKMECE HANGİ SEÇİM BÖLGESİNDE?

Küçükçekmece İstanbul 3. bölgede yer almaktadır. İşte İstanbul seçim bölgeleri:

İstanbul 1. seçim bölgesi (Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar)

İstanbul 2. seçim bölgesi (Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu)

İstanbul 3. seçim bölgesi (Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri)

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