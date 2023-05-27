Giriş Tarihi: 27.05.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 23:31

Küçükçekmece 2. Tur seçim sonuçları | 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar 28 Mayıs 2023 akşamı ile birlikte hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sona erdi. Salt çoğunluk sağlanamadığı için cumhurbaşkanlığı 2. tura kalırken vatandaşlar pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu görecek. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden Anadolu Ajansı verileriyle izlenebilecek. İşte İstanbul Küçükçekmece 2. tur sonuçları son dakika haberi