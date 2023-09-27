Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet ile adım adım Mevlit Kandili namazı kılınışı ve rekat bilgisi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.09.2023 01:05

Mevlit Kandili namazı nasıl kılınır merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olarak kutlanılan bu kutlu doğum Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak ediliyor. Müslümanların manevi huzur ve heyecanla beklediği bu özel gecede eller semaya kalkacak, camiler dolup taşacak. Bu önemli geceyi anlamına uygun geçirmek isteyenler Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mevlit Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekat? Mevlid Kandili namazı için nasıl niyet edilir?

Hz. Peygamberin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü geldi çattı. Bu kutlu günü en iyi şekilde ihya etmek isteyen vatandaşlar secde de Yüce Allah'ın huzuruna çıkacak. Arama motorlarında "Mevlit Kandili namazı saat kaçta kılınır, kaç rekat" sorularına yanıt aranıyor. Diyanet tarafından duyurulan bugünde camiler dolup taşacak. Peki, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekat? İşte, Mevlid Kandili namazı kılınışı detaylı anlatımı ve merak edilen detaylar…

MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL BİR İBADET VAR MI?

Dinimizde kandil gecelerine mahsus bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Bu özel gecelerde vakit namazları ve kaza namazlarının yanı sıra tesbih ve teyeccüd namazları kılmak tavsiye edilir. Ayrıca Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler arasında bol bol dua okumak, tövbe ve istiğfarda bulunmak en hayırlısıdır.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NEDİR?

Mevlid Kandili'nde kılınan tesbih namazı "Mevlid Kandili namazı" olarak adlandırılsa da bu namaz diğer kandillerde kılınan namazın aynısıdır. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcasına tavsiye buyurduğu bu namaz, Mevlid Kandili'nde de kılınmakta ve kılan kişiye bolca sevap kazandırmaktadır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tesbih namazının 4 rekat kılınacağını belirtmektedir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Mevlid Kandili namazı (Tesbih namazı) dört rekât olup şöyle kılınır:

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.