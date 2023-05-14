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Haberler Fotohaber Nevşehir seçim sonuçları 2023| Nevşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:44

Nevşehir seçim sonuçları 2023| Nevşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Nevşehir seçim sonuçları, pek çok vatandaşın incelemeleri arasında yer alıyor. 2018 seçimlerinde 216 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı ilde, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve bu seçimde hangi partinin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı sıralamasına sabah.com.tr 2023 Nevşehir seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Anbean yenilenen seçim sayfası üzerinden ilçe bazlı araştırma yaparak Nevşehir ilçelerinde hangi partinin yüzde kaç oy aldığını görebilirsiniz. İşte 2023 seçim sonucu ve Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce'nin oy oranları sıralaması…

Nevşehir seçim sonuçları 2023| Nevşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Nevşehir seçim sonuçları sayfası YSK'dan gelen veriler ışığında anlık olarak güncelleniyor. 2023 seçimleri için en hızlı sonuçlara sabah.com.tr üzerinden ulaşabilir, 2023 genel seçimleri sonuçlarını kolayca öğrenebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçim sonuçları verileri, 14 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte anlık olarak güncellenecek. Açılan her sandıkla birlikte Nevşehir seçim sonuçları sayfasında bulunan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları yenilenecek. Nevşehir ve ilçelerinde en yüksek oy alan aday, 2023 seçim sonucu listesi ile vatandaşların bilgisine sunulacak. Böylece genel seçimleri kim kazandı sorusu da bu sayfa aracılığıyla yanıt bulacak. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti adayları ile oy oranı verileri sabah.com.tr'de! İşte Nevşehir seçim sonuçları ekranı.

Nevşehir seçim sonuçları 2023| Nevşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nevşehir seçim sonuçları ekranı akşam saatlerinde YSK'nın yapacağı duyurular ışığında anlık olarak güncellenecek. Sabah.com.tr seçim sonuçları ekranı üzerinden Nevşehir seçim sonucu verilerine ulaşabilir, anlık olarak güncellenen verileri inceleyebilirsiniz.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre 18:00'e kadar seçime ilişkin haber yayını yapılamayacak. 18.00 ile 21.00 saatleri arasında da YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve sandıklar açıldıkça seçim sonuçları yayınlanacak.

Nevşehir Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Nevşehir seçim sonuçları 2023| Nevşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

2018 yılında düzenlenen genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir'de %68.07 oy oranı ile öne geçmişti. 216 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı seçimlerde Muharrem İnce %21.71; Meral Akşener %8.49 oranında oy almıştı. 2018 Nevşehir seçim sonuçları şöyle;

Nevşehir seçim sonuçları 2023| Nevşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Nevşehir 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %68,07

MUHARREM İNCE - %21,71

MERAL AKŞENER - %8,49

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %1,01

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %0,52

DOĞU PERİNÇEK - %0.20

Nevşehir seçim sonuçları 2023| Nevşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Nevşehir 2018 Milletvekili Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

CUMHUR İTTİFAKI - %70,99

MİLLET İTTİFAKI - %26,76

AK PARTİ - %53,14

MHP - %17,85

CHP - %16,59

İYİ PARTİ - %9,00

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