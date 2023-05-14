Nevşehir seçim sonuçları 2023| Nevşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Nevşehir seçim sonuçları, pek çok vatandaşın incelemeleri arasında yer alıyor. 2018 seçimlerinde 216 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı ilde, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve bu seçimde hangi partinin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı sıralamasına sabah.com.tr 2023 Nevşehir seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Anbean yenilenen seçim sayfası üzerinden ilçe bazlı araştırma yaparak Nevşehir ilçelerinde hangi partinin yüzde kaç oy aldığını görebilirsiniz. İşte 2023 seçim sonucu ve Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce'nin oy oranları sıralaması…