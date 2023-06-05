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Haberler Fotohaber Ömer Bolat kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:48

Ömer Bolat kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat hayatı ve kariyeri ile en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine listesini kamuoyu ile paylaştı. İsim isim açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne göre, Ticaret Bakanlığı görevine Ömer Bolat getirildi. Bu gelişme sonrası Ömer Bolat kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bolat, 2000 yılından bu yana Albayrak Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör olarak görev yapıyor. Peki, Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, yaşamı ve biyografisi hakkında detaylar.

Ömer Bolat kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Ömer Bolat kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları yeni kabine listesi açıklanır açıklanmaz gündemdeki yerini aldı. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Ticaret Bakanlığı görevine Ömer Bolat atandı. Mehmet Muş'tan görevi devralan Bolat, iş hayatına İktisadi Kalkınma Vakfı'nda (İKV) başladı ve 1982-1993 yılları arasında uzman olarak çalışmasını sürdürdü. Daha sonra 1993 yılında MÜSİAD Genel Sekreterliği görevine başladı. Peki, Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi görevlerde bulundu? İşte hayatı ve kariyeri hakkında tüm bilgiler…

Ömer Bolat kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

YENİ TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü yeni kabine listesini açıkladı. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne göre, Ticaret Bakanlığı görevine Ömer Bolat atandı.

Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gerçekleştirilen törenle görevini Mehmet Muş'tan devraldı.

Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevini Mehmet Muş'tan devraldı | Video

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Ömer Bolat kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

ÖMER BOLAT KİMDİR?

1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ömer Bolat, 1984 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Hollanda - Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü'nde tamamladı. Almanya Kiel Üniversitesi, Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yüksek lisans düzeyindeki "Uluslararası Ekonomi ve İşletmecilik" programından mezun oldu.

Yurda dönüşünde Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nden "Avrupa Para Sistemi" konusundaki teziyle doktora diplomasını 1989'da aldı.

İş hayatına İktisadi Kalkınma Vakfı'nda (İKV) başladı ve 1982-1993 yılları arasında uzman olarak çalışmasını sürdürdü. Daha sonra 1993 yılında MÜSİAD Genel Sekreterliği görevine başladı.

MÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki 14 yıllık görev süresi içinde 7 yıl Genel Sekreter ve 4 yıl Dış İlişkiler– Fuar ve Ekonomik işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2004-2008 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Başkanlığı yaptı.

Ömer Bolat kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

30'a yakın kitap-rapor'un yanı sıra, çeşitli yayın organlarında yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Aynı zamanda, 2000 yılından bu yana Albayrak Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör olarak görev yapan Ömer Bolat, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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