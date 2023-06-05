Ömer Bolat kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:48

Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat hayatı ve kariyeri ile en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine listesini kamuoyu ile paylaştı. İsim isim açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne göre, Ticaret Bakanlığı görevine Ömer Bolat getirildi. Bu gelişme sonrası Ömer Bolat kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bolat, 2000 yılından bu yana Albayrak Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör olarak görev yapıyor. Peki, Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, yaşamı ve biyografisi hakkında detaylar.