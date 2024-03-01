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Haberler Fotohaber 1 Mart 2024 On Numara sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ
Giriş Tarihi: 01.03.2024 19:22 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 19:22

1 Mart 2024 On Numara sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma oynanan On Numara çekilişi noter huzurunda MP TV canlı yayınında gerçekleşiyor. 288 bini aşan büyük ikramiye için rakamlarını işaretleyen şans oyunu severler, kazandıran numaral için ekran başında. MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden gerçekleşen araştırmalar hız kazandı. Peki; 1 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1 Mart 2024 On Numara sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

On Numara sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. https://www.millipiyangoonline.com/ üzerinden oynanan şans oyunları devreden ikramiyelerle takip ediliyor. Her gün bir çekilişin olduğu takvimde ne kadar kazanabilirim sorusuna yanıt aranıyor. Ekrana yansıyan kazandıran numaralar biletlerde kontrol ediliyor. Peki; 1 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

1 Mart 2024 On Numara sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

ON NUMARA SONUÇLARI 1 MART 2024

Haftanın 2 günü çekilen On Numara çekilişi 1 Mart Cuma çekilişi ile gündemde. 288,5 bin TL seviyesinde bulunan ikramiye için düğmeye basılıyor. Çekiliş, bugün saat 20.00'de yayında olacak.

İşte, bilet sorgulama ve canlı takip ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 Mart 2024 On Numara sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

MPİ BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÇEKİLİŞİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1 Mart 2024 On Numara sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibi;

  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 5 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

1 Mart 2024 On Numara sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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