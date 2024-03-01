Giriş Tarihi: 01.03.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
19:22
1 Mart 2024 On Numara sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ
Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma oynanan On Numara çekilişi noter huzurunda MP TV canlı yayınında gerçekleşiyor. 288 bini aşan büyük ikramiye için rakamlarını işaretleyen şans oyunu severler, kazandıran numaral için ekran başında. MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden gerçekleşen araştırmalar hız kazandı. Peki; 1 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?