OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

SON DAKİKA | MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILIKLARINA YENİ ATAMA

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarında görev değişimi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası'nın Yeni Başkan Yardımcıları, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan oldu.