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Haberler Fotohaber OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 07:35

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Osman Cevdet Akçay biyografisi ve kariyeri Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yeni Başkan Yardımcıları, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan oldu. Bu son dakika gelişmesi sonrası ''Osman Cevdet Akçay kimdir?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar.

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Osman Cevdet Akçay kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Bu son dakika gelişmesi sonrası Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Akçay, Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunudur. Peki, Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

SON DAKİKA | MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILIKLARINA YENİ ATAMA

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarında görev değişimi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası'nın Yeni Başkan Yardımcıları, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan oldu.

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OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti. Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; MB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.

Merkez Bankası'nın Yeni Başkan Yardımcıları, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan oldu.

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

1961 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olan Osman Cevdet Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir süre akademisyenlik yapan Akçay, 2001-2009 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde dersler verdi.

Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası'nda baş ekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar Bölümünün başında bulundu.

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