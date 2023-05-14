Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:50

Sancaktepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr'de! 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sancaktepe seçim sonucu ve parti oy oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye sandığa gidiyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilleri 81 ilde seçilecek. Sancaktepe'de toplamda 343 bin 243 seçmen sandığa gidecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı onaylandı. Bunun yanı sıra Ak Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP oy oranları Sancaktepe seçim sonucu üzerinden araştırılacak. İstanbul 1'inci bölgede Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı milletvekili sayıları, gündemdeki yerini alacak. Peki, Sancaktepe'de kim kazandı, hangi parti? Sancaktepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar