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Haberler Fotohaber Sancaktepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr'de! 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sancaktepe seçim sonucu ve parti oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:50

Sancaktepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr'de! 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sancaktepe seçim sonucu ve parti oy oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye sandığa gidiyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilleri 81 ilde seçilecek. Sancaktepe'de toplamda 343 bin 243 seçmen sandığa gidecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı onaylandı. Bunun yanı sıra Ak Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP oy oranları Sancaktepe seçim sonucu üzerinden araştırılacak. İstanbul 1'inci bölgede Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı milletvekili sayıları, gündemdeki yerini alacak. Peki, Sancaktepe'de kim kazandı, hangi parti? Sancaktepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Sancaktepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr’de! 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sancaktepe seçim sonucu ve parti oy oranları

İstanbul Sancaktepe seçim sonuçları oy oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. 08.00 – 17.00 arasında Sancaktepe'de toplamda 343 bin 243 seçmen sandığa gitme hakkına sahip olacak. Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan, ATA ittifakı Sinan Oğan ve Memleket Partisi adayı Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı kesin adayları arasında yer aldı. Sancaktepe seçim sonucu üzerinden hangi parti kazandı, kim önde soruları yanıt aranıyor. İşte Sancaktepe seçim sonuçları 2023

Sancaktepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr’de! 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sancaktepe seçim sonucu ve parti oy oranları

SANCAKTEPE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçimi anbean takip edebilirsiniz.

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Sancaktepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr’de! 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sancaktepe seçim sonucu ve parti oy oranları

Sancaktepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr’de! 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sancaktepe seçim sonucu ve parti oy oranları

SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sancaktepe seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Sancaktepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr’de! 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sancaktepe seçim sonucu ve parti oy oranları

SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI 2018

Ak Parti: %43.11

CHP: %23.16

HDP: %18.82

MHP: %8.56

İYİ Parti: %4.74

SP: %1.2

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