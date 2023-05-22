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Haberler Fotohaber YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 | İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 28 Mayıs için ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:24

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 | İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 28 Mayıs için ödenecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu YSK sandık görevlisi ücreti 2023 2. Tur ile birlikte yeniden gündemdeki yerini aldı. Yinelenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde oy kullanma sürecinde görev alacaklar görevli ücretleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Genel seçim sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor, kaç TL, 28 Mayıs'tan sonra mı ödenecek soruları yanıt arıyor. 14 Mayıs seçim günü görev alanlar 2. Tur sonrası ayrı ödeme alacak mı merak konusu. Peki, YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, seçim görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih hakkında tüm detaylar…

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 | İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 28 Mayıs için ödenecek mi?

Sandık görevlisi ücret sorgulama 2023 araştırmaları başladı. 2. Tur görevli ücretleri geçtiğimiz yıllardaki yerel ve genel seçimlerle birlikte gündemdeki yerini aldı. Sayım, oy kullanma sürecinin düzeni gibi konularda yardımcı olan görevliler seçimlerin ikinci tura kalması ardından yeniden araştırmalara başladı. YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ne zaman yatacak, seçimden sonra mı ödenecek soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili geçmiş süreçler araştırılıyor. Peki, seçim sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor 2023? İşte, son durum…

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 | İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 28 Mayıs için ödenecek mi?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 | İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 28 Mayıs için ödenecek mi?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 | İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 28 Mayıs için ödenecek mi?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 | İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 28 Mayıs için ödenecek mi?

SEÇİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

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