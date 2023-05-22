YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 | İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 28 Mayıs için ödenecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu YSK sandık görevlisi ücreti 2023 2. Tur ile birlikte yeniden gündemdeki yerini aldı. Yinelenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde oy kullanma sürecinde görev alacaklar görevli ücretleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Genel seçim sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor, kaç TL, 28 Mayıs'tan sonra mı ödenecek soruları yanıt arıyor. 14 Mayıs seçim günü görev alanlar 2. Tur sonrası ayrı ödeme alacak mı merak konusu. Peki, YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, seçim görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih hakkında tüm detaylar…