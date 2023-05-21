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Haberler Fotohaber YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: 14-28 Mayıs seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 2. turdan sonra mı alınacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 10:55

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: 14-28 Mayıs seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 2. turdan sonra mı alınacak?

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 listesi seçimlerin 2. Tura kalması ardından yeniden gündemdeki yerini aldı. Oy kullanma sürecinde yardımcı olacak sandık başkanı, siyasi parti temsilcileri ve üyeler alacakları ücret konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Genel seçim sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor, kaç TL, ikinci turdan sonra mı alınacak soruları yanıt arıyor. 14 Mayıs ardından 28 Mayıs günü 2. Turuyla tekrar edilecek Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı. Peki, YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih hakkında merak edilenler…

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: 14-28 Mayıs seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 2. turdan sonra mı alınacak?

Sandık görevlisi ücretleri 2. Tur için araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) görevli ücretleri geçtiğimiz yıllardaki seçimlerle birlikte gündemdeki yerini aldı. Seçimlerin ikinci tura kalması ardından yeniden araştırılmaya başlayan YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ne zaman yatacak, seçimden sonra mı alınacak soruları ile yakın mercek altına alındı. Seçim görevlileri yanı sıra müşahit olarak görev alanlar da ücret alacak mı merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor, kaç TL? İşte, güncel bilgiler…

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: 14-28 Mayıs seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 2. turdan sonra mı alınacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: 14-28 Mayıs seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 2. turdan sonra mı alınacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: 14-28 Mayıs seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 2. turdan sonra mı alınacak?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: 14-28 Mayıs seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 2. turdan sonra mı alınacak?

SEÇİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

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