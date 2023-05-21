YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: 14-28 Mayıs seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, 2. turdan sonra mı alınacak?

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 listesi seçimlerin 2. Tura kalması ardından yeniden gündemdeki yerini aldı. Oy kullanma sürecinde yardımcı olacak sandık başkanı, siyasi parti temsilcileri ve üyeler alacakları ücret konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Genel seçim sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor, kaç TL, ikinci turdan sonra mı alınacak soruları yanıt arıyor. 14 Mayıs ardından 28 Mayıs günü 2. Turuyla tekrar edilecek Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı. Peki, YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih hakkında merak edilenler…