Seçim sonuçları ikinci tur canlı ve anlık! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanacak?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gidecek. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması 08:00'da başlayıp, 17:00'a kadar devam edecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra seçim sonuçları canlı olarak sabah.com.tr'de olacak. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açılan sandıkları ile birlikte anlık güncellenecek. 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun cevabı belli olacak. İşte, Cumhurbaşkanlığı secim sonuclari takip ekranı…