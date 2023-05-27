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Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 15:09

Seçim sonuçları ikinci tur canlı ve anlık! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanacak?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gidecek. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması 08:00'da başlayıp, 17:00'a kadar devam edecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra seçim sonuçları canlı olarak sabah.com.tr'de olacak. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açılan sandıkları ile birlikte anlık güncellenecek. 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun cevabı belli olacak. İşte, Cumhurbaşkanlığı secim sonuclari takip ekranı…

Seçim sonuçları ikinci tur canlı ve anlık! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için heyecan dorukta! Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy vereceği tarihi seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. 28 Mayıs 2023'te 08:00'da başlayacak oy verme işlemi 17:00'da sona erecek. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra seçim sonuçları canlı olarak sabah.com.tr'de yer alacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte tüm ayrıntılar;

Seçim sonuçları ikinci tur canlı ve anlık! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanacak?

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gidiyor. 08:00'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek.

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Seçim sonuçları ikinci tur canlı ve anlık! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 28 MAYIS 2023

17:00'da sona erecek olan oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrilecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra sonuçlar sabah.com.tr'den paylaşılacak. Sandıklar açıldıkça oy oranları canlı olarak güncellenecek.

Seçim sonuçları ikinci tur canlı ve anlık! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanacak?

28 MAYIS SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

*Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla yarın saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Seçim sonuçları ikinci tur canlı ve anlık! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanacak?

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

*Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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