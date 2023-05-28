Vatandaşlar tarihi seçim için akın akın sandık başında | Video
Türkiye, tarihi seçimlerin 2. turu için sandık başına gitti. Saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'de sona erecek. Vatandaşların akın akın sandık başına gittiği görüntüler seçim heyecanını gözler önüne serdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:21
Başkan Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullanacak | Video 28.05.2023 | 08:37
01:44
Vatandaşlar tarihi seçim için akın akın sandık başında | Video 28.05.2023 | 08:37
00:56
Bakan Bozdağ oyunu kullandı, açıklamalarda bulundu | Video 28.05.2023 | 08:35
02:15
02:51
Mudurnu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi | Video 27.05.2023 | 23:04
00:43
Başkan Erdoğan'a EyüpSultan'da sevgi seli: Akşam namazını eda etti | Video 27.05.2023 | 22:29
16:24
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti | Video 27.05.2023 | 15:05
01:57
10:59
02:36
Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi... | Video 27.05.2023 | 13:08
07:45
07:41
00:23
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a oy verenleri 'günahkar' ilan etti | Video 27.05.2023 | 10:53
02:41
03:19
Son Dakika: Gazetemizin acı günü: Engin Ardıç hayatını kaybetti... | Video 27.05.2023 | 10:07
02:57
01:27:55
00:44
Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini bil! | Video 26.05.2023 | 21:21
02:25
PKK operasyonunda Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı | Video 26.05.2023 | 20:34
00:42
Canan Kaftancıoğlu: Sığınmacıları göndermeyeceğiz! | VİDEO HABER 26.05.2023 | 19:06