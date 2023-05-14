Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:22

Siirt seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Siirt’te seçimi kim kazandı?

Siirt seçim sonuçları ve Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oy oranları gündemdeki yerini aldı. Yüksek Seçim Kurulu'na verilen milletvekili listeleriyle birlikte partiler son hazırlıklarını yaptı. Geçtiğimiz seçimde Halkların Demokratik Partisi 2 milletvekili çıkarırken, AK Parti 1 milletvekili çıkarmıştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Geçen seçimin aksine Millet İttifakı ortak adayla seçime girerken; Cumhur İttifakı 2018'deki gibi yine ortak adayına güveniyor. Siirt seçim sonucu oyların sayılmasıyla birlikte sabah.com.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, Siirt'te kim kazandı, hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte Siirt seçim sonuçları 2023