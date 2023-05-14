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Haberler Fotohaber Siirt seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Siirt’te seçimi kim kazandı?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:22

Siirt seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Siirt’te seçimi kim kazandı?

Siirt seçim sonuçları ve Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oy oranları gündemdeki yerini aldı. Yüksek Seçim Kurulu'na verilen milletvekili listeleriyle birlikte partiler son hazırlıklarını yaptı. Geçtiğimiz seçimde Halkların Demokratik Partisi 2 milletvekili çıkarırken, AK Parti 1 milletvekili çıkarmıştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Geçen seçimin aksine Millet İttifakı ortak adayla seçime girerken; Cumhur İttifakı 2018'deki gibi yine ortak adayına güveniyor. Siirt seçim sonucu oyların sayılmasıyla birlikte sabah.com.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, Siirt'te kim kazandı, hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte Siirt seçim sonuçları 2023

Siirt seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Siirt’te seçimi kim kazandı?

Türkiye 81 ilde 13. Cumhurbaşkanı ve 81. Milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçim pusulasında vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan isimlerini görecek. Geçtiğimiz yıl toplam 146.916 geçerli oy sayılırken, Ak Parti 1 ve HDP 2 milletvekili çıkardı. Bu noktada vatandaşlar 2023 Siirt'i kim kazandı, hangi parti sorularını yöneltiyor. İşte Siirt seçim sonuçları 2023 ve partilerin oy oranları

Siirt seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Siirt’te seçimi kim kazandı?

SİİRT'TE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçimi anbean takip edebilirsiniz.

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Siirt seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Siirt’te seçimi kim kazandı?

Siirt seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Siirt’te seçimi kim kazandı?

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Siirt seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Siirt seçim sonuçları 2023 hakkında detaylı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Siirt seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Siirt’te seçimi kim kazandı?

SİİRT İLÇELERİ

Siirt, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo

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