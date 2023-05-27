Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Akçaabat seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2023 yılı için sorgulanıyor. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için sandık başına giden vatandaşların gündeminde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları yer alıyor. Trabzon'un nüfus bakımından en büyük 2. ilçesi Akçaabat'ta oy kullanan kişiler ''2023 Trabzon Akçaabat seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sandıklardan çıkan oyların sayılmasının ardından 13. Cumhurbaşkanımız netlik kazanacak. Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı oy oranları için gözler YSK tarafından açıklanacak olan 2. Tur Seçim sonuçları verilerine çevrilmiş durumda. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Trabzon Akçaabat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları canlı takip ekranı...