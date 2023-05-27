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Haberler Fotohaber Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Akçaabat seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 13:34

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Akçaabat seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2023 yılı için sorgulanıyor. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için sandık başına giden vatandaşların gündeminde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları yer alıyor. Trabzon'un nüfus bakımından en büyük 2. ilçesi Akçaabat'ta oy kullanan kişiler ''2023 Trabzon Akçaabat seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sandıklardan çıkan oyların sayılmasının ardından 13. Cumhurbaşkanımız netlik kazanacak. Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı oy oranları için gözler YSK tarafından açıklanacak olan 2. Tur Seçim sonuçları verilerine çevrilmiş durumda. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Trabzon Akçaabat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları canlı takip ekranı...

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Akçaabat seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi akabinde araştırılmaya başlandı. Nüfusu 129.290 olan ilçede ikamet eden vatandaşlar ''2023 Trabzon Akçaabat seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday yüzde kaç oy aldı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. YSK tarafından kamuoyuna duyurulacak olan 2023 seçim sonucu ile Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy oranları belli olacak. 2. Tur Seçim sonuçları canlı veriler ile sabah.com.tr'den takip edilebilecek. İşte, İkinci tur 28 Mayıs Trabzon Akçaabat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı...

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Akçaabat seçim sonucu oy oranları ne oldu?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Trabzon Akçaabat Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Trabzon Akçaabat Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Akçaabat seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE AKÇAABAT'TA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

Trabzon Akçaabat seçmen sayısı 96.125 olurken katılım oranı %90,46 olarak açıklandı. 351 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 84.994 olarak belirlendi.

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekildeydi:

Recep Tayyip Erdoğan: %66,39

Kemal Kılıçdaroğlu: %26,85

Sinan Oğan: %6,35

Muharrem İnce: %0,40

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Akçaabat seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE TRABZON AKÇAABAT'TA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Cumhur İttifakı: %66,90

Millet İttifakı: %29,22

ATA İttifakı: %2,07

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %0,34

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,13

AK Parti: %50,69

CHP: %17,02

İYİ Parti: %12,20

MHP: %10,76

Yeniden Refah: %4,66

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Akçaabat seçim sonucu oy oranları ne oldu?

TRABZON İLÇELERİ

Trabzon'un 18 ilçesi vardır:

Ortahisar, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra.

2022 nüfus sayım verilerine göre, Trabzon'un en kalabalık ilçesi Ortahisar, nüfusu en az olan ise Dernekpazarı ilçesidir.

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