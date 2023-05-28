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Giriş Tarihi: 28.05.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 21:55

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman kurulacak, yeni üyeler belli oldu mu?

Yeni Kabine ne zaman açıklanacak, üyeler belli oldu mu soruları gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Başkan Erdoğan, %52,09 oy oranı ile Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Bu gelişme sonrası gözler yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesine çevrildi. Erdoğan, daha önce konu ile ilgili yaptığı açıklamada ''Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? 2023 Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kimler olacak, yeni üyeler belli oldu mu? İşte detaylar…

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman kurulacak, yeni üyeler belli oldu mu?

Yeni Kabine üyeleri ve açıklanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs'ta yapılan Genel Seçimlerde salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. Turu 28 Mayıs Pazar günü yapıldı. Adayların oy oranları YSK tarafından anbean kamuoyu ile paylaşılıyor. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, %52,08 oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu gelişme sonrası ise ''Yeni Kabine ne zaman açıklanacak, üyeleri kimler olacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan, ''Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız.'' demişti. Peki, 2023 Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kimler olacak, yeni üyeler belli oldu mu? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman kurulacak, yeni üyeler belli oldu mu?

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimleri öncesi ATV - A Haber ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında seçimleri kazanması halinde yeni dönemde kabinede değişiklik yapılacağının sinyalini vermişti.

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YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman kurulacak, yeni üyeler belli oldu mu?

"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

''Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız.

Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.

Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.''

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman kurulacak, yeni üyeler belli oldu mu?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE KİMLER OLACAK, YENİ ÜYELER BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasının ardından ''Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?'' soruları yanıt aramaya başladı.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alacak yeni üyeler henüz netleşmedi. Yeni Kabine üyelerinin seçimlerden sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman kurulacak, yeni üyeler belli oldu mu?

MEVCUT CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE YER ALAN ÜYELER

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.

Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

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