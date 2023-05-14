Yozgat seçim sonuçları! 2023 Yozgat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçimlerinde yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen 14 Mayıs saat 08.00 itibari ile sandık başına gidecek. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. 2018 Yozgat cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan % 75,5 ile en yüksek oy almış onu sırasıyla %14,7 ile Muharrem İnce, %8,3 Meral Akşener ile takip etmişti. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, 2023 Yozgat seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Yozgat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...