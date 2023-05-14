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Haberler Fotohaber Yozgat seçim sonuçları! 2023 Yozgat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:34

Yozgat seçim sonuçları! 2023 Yozgat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçimlerinde yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen 14 Mayıs saat 08.00 itibari ile sandık başına gidecek. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. 2018 Yozgat cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan % 75,5 ile en yüksek oy almış onu sırasıyla %14,7 ile Muharrem İnce, %8,3 Meral Akşener ile takip etmişti. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, 2023 Yozgat seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Yozgat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

Yozgat seçim sonuçları! 2023 Yozgat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

Oy kullanma işleminin saat yurt genelinde saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. Yozgat seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemi meşgul ediyor. 2023 Yozgat milletvekili seçimlerinde Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin oy oranları yakından takip ediliyor. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Yozgat'ta ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Yozgat seçim sonuçları açıklandı mı, Yozgat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Yozgat seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Yozgat 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Yozgat seçim sonuçları! 2023 Yozgat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Yozgat seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Yozgat Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Yozgat seçim sonuçları! 2023 Yozgat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Yozgat seçim sonuçları! 2023 Yozgat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

YOZGAT' IN İLÇELERİ

Yozgat, on dört ilçeden oluşmaktadır. Bunlar; Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy ve Yozgat şeklindedir.

Yozgat seçim sonuçları! 2023 Yozgat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI 2018

Yozgat Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 296,268 olurken katılım oranı: %84,2 olarak duyurulmuştu.

1283 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 249,065 olarak belirlendi.

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