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Haberler Fotohaber Yurt dışı seçim sonuçları 2023: Ülke ülke yurt dışı oyları açıklandı! İşte Cumhurbaşkanlığı yurt dışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları
Giriş Tarihi: 29.05.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 12:05

Yurt dışı seçim sonuçları 2023: Ülke ülke yurt dışı oyları açıklandı! İşte Cumhurbaşkanlığı yurt dışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

Yurt dışı seçim sonuçları ülke ülke gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi yurt dışı oyları 28 Mayıs akşamı yurt içi oyları ile beraber sayıldı. YSK tarafından açıklanan resmi sonuçların ardından özellikle Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu ABD, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkelerdeki durum ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2. Tur oy sonuçları yanı sıra ilk turdaki Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları da sorgulanıyor. Peki, yurt dışında seçimi kim kazandı, hangi ülkede kim yüzde kaç oy aldı? İşte, 2. Tur yurt dışı seçim sonuçları 2023 canlı verileri ile adayların oy oranları…

Yurt dışı seçim sonuçları 2023: Ülke ülke yurt dışı oyları açıklandı! İşte Cumhurbaşkanlığı yurt dışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

Yurt dışı seçim sonuçları açıklandı mı, hangi ülkede hangi aday yüzde kaç oy aldı soruları yanıt buldu. Türk vatandaşlarının yaşadığı ülkelerde oy verme işlemi, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi tamamlandı. Yurt içi verileri ile beraber ülke ülke Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları YSK tarafından açıklandı. 14 Mayıs'ta yapılan ilk turun galibi Cumhur İttifakı olmuştu. 2. Tur seçim sonuçları yurt dışı oyları son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. İşte, Yurt dışı seçim sonuçları 2023 son durum…

Yurt dışı seçim sonuçları 2023: Ülke ülke yurt dışı oyları açıklandı! İşte Cumhurbaşkanlığı yurt dışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

YURTDIŞI OYLARI KULLANILDI!

Yurtdışında oy verme işlemleri tamamlandı. 28 Mayıs günü 2. tur için sandığa giden seçmen, yurtdışındaki oylar da araştırıyor. Gümrük kapılarında oy kullanma süresi 17.00'ye kadar devam ediyor.

1 milyon 895 bin 430 oyunu 13. Cumhurbaşkanı için belirledi.

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Yurt dışı seçim sonuçları 2023: Ülke ülke yurt dışı oyları açıklandı! İşte Cumhurbaşkanlığı yurt dışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

YURTDIŞINDA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi yurtiçi ve yurtdışında vatandaşların katılımıyla gerçekleşiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri ve başkan Ahmet Yener'in açıklamaları ile takip edilen süreçte oylar araştırılıyor:

Yurtdışı seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak ülke ülke adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Yurt dışı seçim sonuçları 2023: Ülke ülke yurt dışı oyları açıklandı! İşte Cumhurbaşkanlığı yurt dışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

YURTDIŞI 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanan yurtiçi seçmeninin oy verme işlemlerini tamamlaması ardından oy sayımı başlayacak. İlk veriler saat 18.00 itibarıyla YSK tarafından paylaşılmaya başlıyor.

Yayın yasağının kaldırılması ardından Yüksek Seçim Kurulu, yurtiçi ve yurtdışı oylarını açılan sandık oranı ile birlikte yayın organları ile paylaşacak.

Yurt dışı seçim sonuçları 2023: Ülke ülke yurt dışı oyları açıklandı! İşte Cumhurbaşkanlığı yurt dışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

2018 YURTDIŞI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Oy kullanılan tüm ülkelerden alınan verilere göre yurtdışı seçmeninin 2018 verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: %60.24

Muharrem İnce: %24.53

Selahattin Demirtaş: %11.71

Meral Akşener: %2.75

Temel Karamollaoğlu: %0.58

Doğu Perinçek: %0.19

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