Yurt dışı seçim sonuçları 2023: Ülke ülke yurt dışı oyları açıklandı! İşte Cumhurbaşkanlığı yurt dışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

Yurt dışı seçim sonuçları ülke ülke gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi yurt dışı oyları 28 Mayıs akşamı yurt içi oyları ile beraber sayıldı. YSK tarafından açıklanan resmi sonuçların ardından özellikle Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu ABD, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkelerdeki durum ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2. Tur oy sonuçları yanı sıra ilk turdaki Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları da sorgulanıyor. Peki, yurt dışında seçimi kim kazandı, hangi ülkede kim yüzde kaç oy aldı? İşte, 2. Tur yurt dışı seçim sonuçları 2023 canlı verileri ile adayların oy oranları…