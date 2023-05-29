Yurt dışı seçim sonuçları 2023: Ülke ülke yurt dışı oyları açıklandı! İşte Cumhurbaşkanlığı yurt dışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

YURTDIŞI OYLARI KULLANILDI!

Yurtdışında oy verme işlemleri tamamlandı. 28 Mayıs günü 2. tur için sandığa giden seçmen, yurtdışındaki oylar da araştırıyor. Gümrük kapılarında oy kullanma süresi 17.00'ye kadar devam ediyor.

1 milyon 895 bin 430 oyunu 13. Cumhurbaşkanı için belirledi.