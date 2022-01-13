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Haberler FotoHaber Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşkı doludizgin sürüyor!
Giriş Tarihi: 13.01.2022 22:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 22:21

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşkı doludizgin sürüyor!

ATV'nin reytingleri altüst eden ve heyecanla izlenen yepyeni dizisi 'Destan'da 'Akkız'a hayat veren ünlü oyuncu Ebru Şahin'in yeni yılda neden sevgilisi Cedi Osman'dan ayrı geçirdiği konuşuluyordu. Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in yeni yıla sevgilisinden ayrı girmesi ise ayrılık dedikodularını gündeme getirmişti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü çift, basketbolcu Cedi Osman'ın koronavirüse yakalanması nedeniyle ayrı kaldı. Bugün ise ünlü oyuncudan sosyal medya üzerinden tüm ayrılık iddialarını yalanlayan bir paylaşım geldi. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı!

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşkı doludizgin sürüyor!

ATV ekranlarına gelen 'Destan'ın Akkız'ı ünlü oyuncu Ebru Şahin, yeni yıla sevgilisi Cedi Osman'dan ayrı girdi.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşkı doludizgin sürüyor!

Ünlü oyuncunun tek başına yeni yıla girmesi ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşkı doludizgin sürüyor!

2022 yılında evlenmeyi planlayan ünlü çiftin neden yeni yıla ayrı girdiği de kısa sürede netlik kazandı.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşkı doludizgin sürüyor!

Ünlü basketbolcu Cedi Osman'ın koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşkı doludizgin sürüyor!

Ebru Şahin ise bugün sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşkı doludizgin sürüyor!

Ebru Şahin paylaşımında bütün ayrılık iddialarını adeta yalanladı.

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın aşkı doludizgin sürüyor! | Video

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşkı doludizgin sürüyor!

Ünlü oyuncu, paylaşımında Cedi Osman'a yer verdi.

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