"Hazal hasetliğinden mahvoldu" Enis Arıkan'ın takipçisine yanıtı kırdı geçirdi!

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronaya yakalanan ve yılbaşını evde yalnız geçiren Enis Arıkan ile yine karantinası yeni biten Hazal Kaya birlikte yer aldıkları "Benden Ne Olur?" filminin galasında buluştu. Gala gecesinde Hazal Kaya ile verdiği pozları Instagram'dan paylaşan Enis Arıkan'ın bir takipçisinin yorumuna verdiği cevap herkesi kırdı geçirdi. Enis Arıkan özenle hazırlandığı geceden pozlarını paylaşırken yakın dostu Hazal Kaya ile olanları da yayınlayarak takipçilerine "2 dünya güzelini yanyana hiç görmüş müydünüz?" diye sordu. İşte Enis Arıkan'ın takipçisi ile güldüren diyaloğu...