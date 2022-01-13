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Haberler FotoHaber "Hazal hasetliğinden mahvoldu" Enis Arıkan'ın takipçisine yanıtı kırdı geçirdi!
Giriş Tarihi: 13.01.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 11:44

"Hazal hasetliğinden mahvoldu" Enis Arıkan'ın takipçisine yanıtı kırdı geçirdi!

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronaya yakalanan ve yılbaşını evde yalnız geçiren Enis Arıkan ile yine karantinası yeni biten Hazal Kaya birlikte yer aldıkları "Benden Ne Olur?" filminin galasında buluştu. Gala gecesinde Hazal Kaya ile verdiği pozları Instagram'dan paylaşan Enis Arıkan'ın bir takipçisinin yorumuna verdiği cevap herkesi kırdı geçirdi. Enis Arıkan özenle hazırlandığı geceden pozlarını paylaşırken yakın dostu Hazal Kaya ile olanları da yayınlayarak takipçilerine "2 dünya güzelini yanyana hiç görmüş müydünüz?" diye sordu. İşte Enis Arıkan'ın takipçisi ile güldüren diyaloğu...

Hazal hasetliğinden mahvoldu Enis Arıkan’ın takipçisine yanıtı kırdı geçirdi!

Yıllar önce 'Genco' adlı dizide birlikte kamera karşısına geçen Enis Arıkan ile Hazal Kaya, Aslı Kızmaz'ın 'Benden Ne Olur?' adlı kitabından aynı adla beyazperdeye uyarlanan filmde birlikte rol aldı.

Hazal hasetliğinden mahvoldu Enis Arıkan’ın takipçisine yanıtı kırdı geçirdi!

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronaya yakalanan ve yılbaşını evde yalnız geçiren Enis Arıkan ile yine karantinası yeni biten Hazal Kaya birlikte yer aldıkları "Benden Ne Olur?" filminin galasında buluştu.

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Hazal hasetliğinden mahvoldu Enis Arıkan’ın takipçisine yanıtı kırdı geçirdi!

Gala gecesinde Hazal Kaya ile verdiği pozları Instagram'dan paylaşan Enis Arıkan'ın bir takipçisinin yorumuna verdiği cevap herkesi kırdı geçirdi.

Hazal hasetliğinden mahvoldu Enis Arıkan’ın takipçisine yanıtı kırdı geçirdi!

Enis Arıkan özenle hazırlandığı geceden pozlarını paylaşırken yakın dostu Hazal Kaya ile olanları da yayınlayarak takipçilerine "2 dünya güzelini yanyana hiç görmüş müydünüz?" diye sordu.

Hazal hasetliğinden mahvoldu Enis Arıkan’ın takipçisine yanıtı kırdı geçirdi!

İkilinin pozlarına binlerce beğeni ve yorum gelirken; bir takipçisi Enis Arıkan'a; "Peki senin Hazal'dan daha güzel olman" yorumunu yaptı.

Hazal hasetliğinden mahvoldu Enis Arıkan’ın takipçisine yanıtı kırdı geçirdi!

ENİS'TEN OLAY YANIT
Bu sözlere kayıtsız kalmayan Arıkan ise "İyi ki varsınız. Hazal hasetliğinden mahvoldu" cevabını verdi. 39 yaşındaki Arıkan'ın bu sözleri takipçilerini kırdı geçirdi.

Hazal hasetliğinden mahvoldu Enis Arıkan’ın takipçisine yanıtı kırdı geçirdi!

Enis Arıkan'ın paylaşımlarından dikkat çeken bir diğer şey ise tırnaklarındaki desenlerdi. Berfu Yenenler'in de aralarından bulunduğu bir çok kişi Arıkan'ın tırnaklarını çok beğendi.

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