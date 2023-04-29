Giriş Tarihi: 29.04.2023 12:30

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman ve saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig 32. Haftada derbi heyecanı yaşanıyor. Puan tablosunda kendini göstermeye başlayan Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Misafir takımın taraftarının olmayacağı karşılaşmada siyah beyazlılar tribünlerde yerini alacak. Maçın canlı yayın kanalı, saati, tarihi, hakemi ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda sorusu taraftarın gündemindeki yerini aldı. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler…