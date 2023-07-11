Giriş Tarihi: 11.07.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 16:01

Fenerbahçe Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta, bugün mü? Fenerbahçe Kızılyıldız maçı yayın kanalı, canlı izle ekranı ve saati belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kızılyıldız maçı Pari Premier Cup Turnuvası'nda ikinci mücadele olacak. Bilindiği üzere turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe, Zenit'e penaltılar sonucu mağlup olmuştu. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Kızılyıldız maçı yayın kanalı ve saatine ilişkin detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte Fenerbahçe Kızılyıldız maçı muhtemel 11'leri;