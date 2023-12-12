Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 11:30

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United, Kopenhag ve Bayern Münih ile mücadele eden Galatasaray, 5 maçta 5 puanla 3'üncü sıradaki yerini almış durumda. Sporseverler maçı takip etmek için, "Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Parken Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi İtalyan Daniele Orsato olarak belirlendi. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalması için Kopenhag'ı mutlaka yenmesi gerekiyor. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, konu hakkında detaylar