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Haberler Fotohaber Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 11:30

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United, Kopenhag ve Bayern Münih ile mücadele eden Galatasaray, 5 maçta 5 puanla 3'üncü sıradaki yerini almış durumda. Sporseverler maçı takip etmek için, "Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Parken Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi İtalyan Daniele Orsato olarak belirlendi. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalması için Kopenhag'ı mutlaka yenmesi gerekiyor. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, konu hakkında detaylar

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçına girildi. Bir üst tura adını yazdıracak takımlar, oynanacak maçlarla birlikte belli olacak. Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığı şüpheliyken, onun dışında hiçbir eksik yer almıyor. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6'ncı hafta mücadelesi Kopenhag Galatasaray maçı 12 Aralık 2023 Salı günü saat 23.00'de oynanacak.

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Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag Galatasaray maçı EXXEN ekranlarında yayımlanacak.

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih - 13 Puan

2- Kopenhag - 5 Puan

3- Galatasaray - 5 Puan

4- Manchester United - 4 Puan

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maçta 5 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Grubu Kopenhag deplasman mücadelesiyle kapatacak Galatasaray'ın son 16'ya kalması için Kopenhag'ı zorunlu yenmesi gerekiyor.

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