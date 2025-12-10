Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Kadro dışıydı, talip çıktı
Giriş Tarihi: 10.12.2025 16:55

Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Kadro dışıydı, talip çıktı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcuya Avrupa'dan talip çıktı. Tecrübeli oyuncunun temsilcisi görüşmelerde bulunmak için İtalya'ya gitti.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de gözler, yarın akşam oynanacak olan Brann maçına çevrildi. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilere İtalya'dan müjde gibi bir haber geldi.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı tecrübeli futbolcuya Avrupa'dan talip çıktığı öne sürüldü. 29 yaşındaki futbolcunun menajerinin transfer görüşmeleri için harekete geçtiği aktarıldı.

BECAO KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından kısa bir süre önce Rodrigo Becao da kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Rodrigo Becao ile ilgili soruya cevap verdi. Domenico Tedesco şu ifadeleri kullandı:

"Rodrigo Becao ile ilgili detay veremem; bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır, bu çok önemli. Kulübümüzün ve başkanımızın her zaman belirttiği gibi birlik, beraberlik ve dayanışma çok önemli. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeliyiz. En önemli şey her zaman kulüptür."

FIORENTINA İDDİASI

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Rodrigo Becao ile ilgilendiği iddia edildi.

Fiorentina Sportif Direktörü Roberto Goretti'nin Udinese'de forma giydiği dönemden bu yana Rodrigo Becao'nun performansını beğendiği kaydedildi.

Brezilyalı stoperin menajeri Luciano Ramalho'nun transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gittiği aktarıldı.

1 MAÇTA ŞANS BULDU

Rodrigo Becao, bu sezon Fenerbahçe'de sadece bir maçta süre aldı. Brezilyalı savunma oyuncusu bu süreçte 6 dakika sahada kaldı.

29 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Rodrigo Becao'nun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro.

Bahia altyapısında yetişen Rodrigo Becao daha sonra CSKA Moskova ve Udinese'de forma giydi. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu başında Rodrigo Becao için 8 milyon 310 bin euro bonservis bedeli ödedi.

İSTİKRARI YAKALAYAMADI

Fenerbahçe'ye gelmesinden bu yana uzun süre geçmesine rağmen Rodrigo Becao bir türlü istenen istikrarı sağlayamadı. Brezilyalı stoper, Fenerbahçe kariyeri boyunca toplamda 38 müsabakada forma şansı buldu.