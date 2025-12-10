Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Kadro dışıydı, talip çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Rodrigo Becao ile ilgili soruya cevap verdi. Domenico Tedesco şu ifadeleri kullandı:

"Rodrigo Becao ile ilgili detay veremem; bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır, bu çok önemli. Kulübümüzün ve başkanımızın her zaman belirttiği gibi birlik, beraberlik ve dayanışma çok önemli. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeliyiz. En önemli şey her zaman kulüptür."