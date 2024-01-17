Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:19

ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar

Ziraat Türkiye Kupası maçları 16 Ocak tarihinde başladı. 3 gün sürecek karşılaşmalardan, ilk mücadeleler gerçekleşti ve Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü, Beşiktaş adını bir üst tura yazdırdı. Kasımpaşa ve Bandırmaspor arasında oynanan maçta ise Kasımpaşa Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. Peki, ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hakkında...

ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugünden itibaren start alıyor. 3 gün boyunca 32 takım bir üst tura yükselmek için birbirinden keyifli maçlara çıkıyor. Son 16 Turu'na kalan takımlardan 8'i seri başı olup, diğer 8 ekiple eşleşecek. Eşleşmeler ve maçın hangi takımın sahasında oynanacağı kura ile belirlenecek. Peki, ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, eşleşmeler ve konu hakkında detaylar!

ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin yapılacağı tarih TFF tarafından henüz açıklanmadı.

Bugün ve yarın oynanacak 5. tur müsabakalarının ardından adını son 16 turuna yazdıran tüm takımlar belli olacak.

Ancak yapılan maç sonucuna göre, bir üst tura çıkan takımlar;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

FATİH KARAGÜMRÜK

BANDIRMASPOR

HATAYSPOR

ANKARAGÜCÜ

BEŞİKTAŞ

ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar

5. TUR TEK MAÇ ELEME USULÜ OYNANACAK!

16 takım bir üst tura çıkacak.

- Son 16 Turu'na kalan takımlardan 8'i seri başı olur ve diğer 8 ekiple eşleşir. Eşleşmeler ve maçın hangi takımın sahasında oynanacağı kura ile belirlenir.

- Çeyrek finale kalan 8 takım arasındaki maçlar tek maç eleme usulü oynanır. Eşleşmeler ve maçın hangi takımın sahasında oynanacağı kura ile belirlenir.

ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar

- Yarı final maçları çift maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler çeyrek final kura çekimi sırasında belirlenir.

- Finale kalan iki takım tek maç üzerinden kupa için mücadele eder.

SON DAKİKA