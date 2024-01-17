ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar

Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
11:19
Ziraat Türkiye Kupası maçları 16 Ocak tarihinde başladı. 3 gün sürecek karşılaşmalardan, ilk mücadeleler gerçekleşti ve Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü, Beşiktaş adını bir üst tura yazdırdı. Kasımpaşa ve Bandırmaspor arasında oynanan maçta ise Kasımpaşa Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. Peki, ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hakkında...