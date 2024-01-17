ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar

5. TUR TEK MAÇ ELEME USULÜ OYNANACAK!

16 takım bir üst tura çıkacak.

- Son 16 Turu'na kalan takımlardan 8'i seri başı olur ve diğer 8 ekiple eşleşir. Eşleşmeler ve maçın hangi takımın sahasında oynanacağı kura ile belirlenir.

- Çeyrek finale kalan 8 takım arasındaki maçlar tek maç eleme usulü oynanır. Eşleşmeler ve maçın hangi takımın sahasında oynanacağı kura ile belirlenir.