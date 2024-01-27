Giriş Tarihi: 27.01.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
10:24
1.20 faizle ilk evim kampanyası|| İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvurular başladı mı, konut kredisi şartları neler?
İlk kez ev sahibi olacaklara özel 15 yıl vadeli 1.20 faizli "ilk evim kampanyası" ismiyle açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk evini alacaklara özel yapılacağını duyurmuştu. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara özel devlet desteği sağlanacak. Kredinin detayları merak ediliyorlar. Peki ilk evim kampanyası ne zaman çıkacak, konut kredisi kimlere verilecek, şartları neler?