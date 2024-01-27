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Haberler Fotohaber 1.20 faizle ilk evim kampanyası|| İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvurular başladı mı, konut kredisi şartları neler?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 10:24

1.20 faizle ilk evim kampanyası|| İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvurular başladı mı, konut kredisi şartları neler?

İlk kez ev sahibi olacaklara özel 15 yıl vadeli 1.20 faizli "ilk evim kampanyası" ismiyle açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk evini alacaklara özel yapılacağını duyurmuştu. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara özel devlet desteği sağlanacak. Kredinin detayları merak ediliyorlar. Peki ilk evim kampanyası ne zaman çıkacak, konut kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

1.20 faizle ilk evim kampanyası|| İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvurular başladı mı, konut kredisi şartları neler?

Düşük faizli konut kredisi ilk evim kampanyası gündemdeki yerini koruyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ikinci ev alımına kredi kullanımı zorlaştırılırken; ilk kez konut alımına ise kredi kolaylığı sunulacak. Bu kapsamda "1.20 düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman verilecek?" İşte, ilk evim kredisi başvuru şartları hakkında bilgiler...

1.20 faizle ilk evim kampanyası|| İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvurular başladı mı, konut kredisi şartları neler?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Ev konusu şöyle; ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

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1.20 faizle ilk evim kampanyası|| İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvurular başladı mı, konut kredisi şartları neler?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki kampanyalarda uygulanan şartlara bakıldığında, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

1.20 faizle ilk evim kampanyası|| İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvurular başladı mı, konut kredisi şartları neler?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

1.20 faizle ilk evim kampanyası|| İlk evim kampanyası ne zaman çıkacak, başvurular başladı mı, konut kredisi şartları neler?

VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vade imkânı sunulabileceği ön görülüyor.

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