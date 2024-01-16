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Haberler Fotohaber 1.20 faizli konut kredisi son durum! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkar, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 16.01.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 14:39

1.20 faizli konut kredisi son durum! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkar, şartlar neler?

İlk kez ev alacak vatandaşlara müjdeli haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. İlk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacak çalışmada tuşa basıldı. Bu noktada gözler 1.20 faiz oranı ve 15 yıla varan vade süresi olacağı belirtilen İlk Evim kampanyası detaylarında. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler? İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faizli İlk Evim kampanyası başvuru şartları, tarihleri ve hakkında tüm merak edilenler…

1.20 faizli konut kredisi son durum! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkar, şartlar neler?

İlk defa ev alacaklar için yapılan kredi düzenlemesi ile ilk konut edinimi destekleyici çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söylemişti. Peki; İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler, kimlere verilecek? İşte, 1.20 faizli konut kredisinde son durum…

1.20 faizli konut kredisi son durum! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkar, şartlar neler?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:

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1.20 faizli konut kredisi son durum! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkar, şartlar neler?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz.

1.20 faizli konut kredisi son durum! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkar, şartlar neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun 2024 yılında Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği ön görülüyor.

1.20 faizli konut kredisi son durum! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkar, şartlar neler?

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.

Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.

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