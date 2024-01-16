1.20 faizli konut kredisi son durum! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkar, şartlar neler?

Giriş Tarihi: 16.01.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
14:39
İlk kez ev alacak vatandaşlara müjdeli haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. İlk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacak çalışmada tuşa basıldı. Bu noktada gözler 1.20 faiz oranı ve 15 yıla varan vade süresi olacağı belirtilen İlk Evim kampanyası detaylarında. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler? İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faizli İlk Evim kampanyası başvuru şartları, tarihleri ve hakkında tüm merak edilenler…