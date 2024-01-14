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Haberler Fotohaber 150 bin TL faizsiz Evlilik kredisinde son durum: 2024 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 17:05

150 bin TL faizsiz Evlilik kredisinde son durum: 2024 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

Evlenecek gençlere özel 150 bin TL faizsiz kredi yeni yıla girmemizle heyecanla beklenmeye başladı. Meclis'in yeniden açılmasıyla birlikte birçok konuyla mesaiye başlanacak. Yeni döneminde evlilik kredisinin de Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenecek proje duyurulduğu ilk andan itibaren genç çiftler tarafından ilgi çekmeye başladı. Öncelikle deprem bölgesinde başlayacak bu uygulama için başvuru yapacak genç çiftler "Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler, ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…

150 bin TL faizsiz Evlilik kredisinde son durum: 2024 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

Evlilik yoluna girecek gençler için devlet desteği geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen evlilik kredisinin detayları bekleniyor. Genç çiftleri desteklemek adına hayata geçirilecek bu fonun kurulması geçtiğimiz günlerde Resmî Gazetede yayımlanmıştı. Faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi için başvurular büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu yeni uygulama için çalışmalar hızlandı. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için detaylar haberin devamında…

150 bin TL faizsiz Evlilik kredisinde son durum: 2024 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. 2024 yılında Evlilik kredisi çalışmalarının tamamlanmasının ardından başvuru tarihi belli olacak.

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150 bin TL faizsiz Evlilik kredisinde son durum: 2024 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

150 BİN TL DESTEK KREDİSİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi de bu fon tarafından desteklenecek.

Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlanacak. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

150 bin TL faizsiz Evlilik kredisinde son durum: 2024 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

AİLE VE GENÇLİK FONU NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

150 bin TL faizsiz Evlilik kredisinde son durum: 2024 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ GENEL ŞARTLAR

Şartlar kesin olmamakla birlikte açıklamalardan hareketle liste şöyle şekilleniyor:

2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl ödeme şartı, 0 faizle verilecek devlet desteğinde kredi miktarı her yıl artırılacak.

Pilot uygulama deprem bölgesinde olacak.

Yaş sınırının 18-27 olması bekleniyor.

Belirli suçlara karışmamış olmak ve gelir sınırı gibi şartların da gündemde olması bekleniyor.

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