Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
17:05
150 bin TL faizsiz Evlilik kredisinde son durum: 2024 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?
Evlenecek gençlere özel 150 bin TL faizsiz kredi yeni yıla girmemizle heyecanla beklenmeye başladı. Meclis'in yeniden açılmasıyla birlikte birçok konuyla mesaiye başlanacak. Yeni döneminde evlilik kredisinin de Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenecek proje duyurulduğu ilk andan itibaren genç çiftler tarafından ilgi çekmeye başladı. Öncelikle deprem bölgesinde başlayacak bu uygulama için başvuru yapacak genç çiftler "Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler, ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…