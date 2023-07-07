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Haberler Fotohaber 2023 Ehliyet/Sürücü Belgesi fiyatlarına zam geldi mi? Ehliyet sürücü belgesi harçları zam geldi mi, ne kadar kaç TL oldu, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:55

2023 Ehliyet/Sürücü Belgesi fiyatlarına zam geldi mi? Ehliyet sürücü belgesi harçları zam geldi mi, ne kadar kaç TL oldu, ne zaman yürürlüğe girecek?

Cumhurbaşkanı Kararı ile son dakika noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış Resmi Gazete' de yayımlandı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı bu kararla 20 bin TL olarak güncellendi. Bu gelişmeler sonrası ehliyet alma aşamasında olan binlerce vatandaş ehliyet sürücü belgesi harçları zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç TL yanıt arıyor. M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi harç pulu ücreti ne kadar merak ediliyor. B sınıfı harç ücreti Ocak zammı sonrası 2.489,90 TL olmuştu. Peki, sürücü belgesi ücretlerine zam geldi mi? İşte, yanıtı…

2023 Ehliyet/Sürücü Belgesi fiyatlarına zam geldi mi? Ehliyet sürücü belgesi harçları zam geldi mi, ne kadar kaç TL oldu, ne zaman yürürlüğe girecek?

Son dakika gelişmeleri sonrası binlerce vatandaş ehliyet sürücü belgesi harç pullarına zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç TL yanıt arıyor. Sabah saatlerinde Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları sonrası yargı, noter, kapu ve kadastro ve pasaport gibi harçları kapsayan maktu harçlara %50 oranında zam geldi. Peki, ehliyet sürücü belgesi harçları zam geldi mi, ne kadar kaç TL oldu, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, yanıtı…

2023 Ehliyet/Sürücü Belgesi fiyatlarına zam geldi mi? Ehliyet sürücü belgesi harçları zam geldi mi, ne kadar kaç TL oldu, ne zaman yürürlüğe girecek?

Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; yarı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik, Gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde elli oranında artış yapıldı.

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2023 Ehliyet/Sürücü Belgesi fiyatlarına zam geldi mi? Ehliyet sürücü belgesi harçları zam geldi mi, ne kadar kaç TL oldu, ne zaman yürürlüğe girecek?

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZNİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışından Temmuz 2023 itibarıyla getirilecek olan telefonlara ödenecek olan IMEI harcı ücretlerinde artışa gidildi.

Temmuz 2023 itibarıyla geçerli olacak yurt dışı telefon harcı, 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.

2023 Ehliyet/Sürücü Belgesi fiyatlarına zam geldi mi? Ehliyet sürücü belgesi harçları zam geldi mi, ne kadar kaç TL oldu, ne zaman yürürlüğe girecek?

EHLİYET SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI ZAM GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre trafik harçları kapsamında bulunan Sürücü belgesi harçları yapılan artıştan hariç tutuldu.

7 Temmuz 2023 tarihli karara göre 'Sürücü Belgesi Harçları' başlıklı bölüm hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı.

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