Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:55

2023 Ehliyet/Sürücü Belgesi fiyatlarına zam geldi mi? Ehliyet sürücü belgesi harçları zam geldi mi, ne kadar kaç TL oldu, ne zaman yürürlüğe girecek?

Cumhurbaşkanı Kararı ile son dakika noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış Resmi Gazete' de yayımlandı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı bu kararla 20 bin TL olarak güncellendi. Bu gelişmeler sonrası ehliyet alma aşamasında olan binlerce vatandaş ehliyet sürücü belgesi harçları zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç TL yanıt arıyor. M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi harç pulu ücreti ne kadar merak ediliyor. B sınıfı harç ücreti Ocak zammı sonrası 2.489,90 TL olmuştu. Peki, sürücü belgesi ücretlerine zam geldi mi? İşte, yanıtı…