2023 TCDD İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU SON BAŞVURU | TCDD 199 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

TCDD SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TCDD, tren makinisti alımı için adaylardan genel ve özel şartlar arayacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak.

Özel şartlar :

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından gün almamış olmak,

Ön lisans mezunu adaylar için elektrik, elektronik teknolojisi, otomotiv teknolojisi, mekatronik, makine, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik, raylı sistemler makinistliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Lisans mezunu adaylar için raylı sistemler mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2022 yılında yapılan KPSS'den ön lisans mezunu adaylar için P93 puan türünden, lisans mezunu adaylar için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,