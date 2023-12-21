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Haberler Fotohaber 2023 TCDD İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU SON BAŞVURU | TCDD 199 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 21.12.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 11:26

2023 TCDD İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU SON BAŞVURU | TCDD 199 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 199 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. 18-22 Aralık tarihlerinde başvurular alınacak. TCDD 199 sürekli işçi alımıyla ilgili başvuru detayları araştırılmaya devam ediyor. TCDD resmî sitesinden kadro ve branş sayılarını da duyurdu. Peki, TCDD 199 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

2023 TCDD İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU SON BAŞVURU | TCDD 199 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri yayımlandı. Devlet Demiryolları yayımladığı ilanda tren makinisti ve makinist işçi olmak üzere 199 işçi alacağını ilan etti. İŞKUR'da işgücü talebi olarak belirtilen kadroların dağılımı ve ilgili kadrolara belirtilen okul bölümlerini açıkladı. İşte TCDD 199 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl? Sorularının cevabı haberimizde

2023 TCDD İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU SON BAŞVURU | TCDD 199 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 199 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Sürekli işçi alımı başvuruları 18 -22 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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2023 TCDD İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU SON BAŞVURU | TCDD 199 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

DEVLET DEMİR YOLLARI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMLARI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklar.

2023 TCDD İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU SON BAŞVURU | TCDD 199 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

TCDD İŞÇİ ALIMI YAPILACAK BÖLGELER

Van,

Maltepe,

Kapıkule,

Derince,

Karabük,

Yerköy,

Kayseri,

Irmak,

Çankırı,

İzmir,

Uşak,

Kars,

Divriği,

Malatya,

Elazığ,

Ulukışla

Tavşanlı

Lojistik müdürlüklerinde istihdam etmek üzere tren makinist işçi alınacağı duyuruldu

2023 TCDD İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU SON BAŞVURU | TCDD 199 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

TCDD SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TCDD, tren makinisti alımı için adaylardan genel ve özel şartlar arayacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak.

Özel şartlar :

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından gün almamış olmak,

Ön lisans mezunu adaylar için elektrik, elektronik teknolojisi, otomotiv teknolojisi, mekatronik, makine, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik, raylı sistemler makinistliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Lisans mezunu adaylar için raylı sistemler mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2022 yılında yapılan KPSS'den ön lisans mezunu adaylar için P93 puan türünden, lisans mezunu adaylar için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

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