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Haberler Fotohaber İşsizlik maaşı Temmuz 2023 ne kadar oldu, kaç ay ödeniyor? Temmuz ayı işsizlik maaş zammı açıklandı mı, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 18:34

İşsizlik maaşı Temmuz 2023 ne kadar oldu, kaç ay ödeniyor? Temmuz ayı işsizlik maaş zammı açıklandı mı, kaç TL oldu?

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu Temmuz zammı sonrası yanıt arıyor. TÜİK son 6 ayın enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece memur ve emekli maaşı zam oranı belli oldu. Sigortalı işsizlere işsiz kaldıkları dönemde destek olmak amacıyla sağlanan işsizlik maaşı ne kadar oldu sorusu da gündemdeki yerini aldı. Asgari ücrete yapılan %34 oranındaki ara zam Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak. 11.402 TL'yi bulan asgari ücretle beraber birçok kalemde ödenek değişti. Bu noktada 2023 Temmuz işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kaç ay veriliyor merak ediliyor. İşte, 2023 İşsizlik maaşı hesaplama tablosu...

2023 Temmuz işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu sorusu Temmuz maaş zammı ardından araştırılıyor. Memur zammı ile öğretmen, polis ve doktor gibi mesleklerin maaşları yeniden hesaplanıyor. Bu noktada 2023 İşsizlik maaşı Temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu sorusu yanıt arıyor. İşten çıkartılan ve henüz iş bulamayan vatandaşlara sağlanan işsizlik maaşı zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki, yeni işsizlik maaşı temmuz zammı belli oldu mu? İşte, Temmuz zammı ile işsizlik maaşı hesaplama 2023…

2023 Temmuz işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshi sonrası 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen giderek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden e-şube üzerinden yapılabilir.

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2023 Temmuz işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yılın ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret için alınan zam kararını duyurdu.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapıldığını belirterek "2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 404 TL olurken, net tutar 11 TL 402 TL olarak belirlendi." dedi.

2023 Temmuz işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücrete yapılacak ara zam ile en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira olacak.

Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 324, en çok 10 bin 649 lira geçecek.

2023 Temmuz işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

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