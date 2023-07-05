Giriş Tarihi: 05.07.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 18:34

İşsizlik maaşı Temmuz 2023 ne kadar oldu, kaç ay ödeniyor? Temmuz ayı işsizlik maaş zammı açıklandı mı, kaç TL oldu?

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu Temmuz zammı sonrası yanıt arıyor. TÜİK son 6 ayın enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece memur ve emekli maaşı zam oranı belli oldu. Sigortalı işsizlere işsiz kaldıkları dönemde destek olmak amacıyla sağlanan işsizlik maaşı ne kadar oldu sorusu da gündemdeki yerini aldı. Asgari ücrete yapılan %34 oranındaki ara zam Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak. 11.402 TL'yi bulan asgari ücretle beraber birçok kalemde ödenek değişti. Bu noktada 2023 Temmuz işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kaç ay veriliyor merak ediliyor. İşte, 2023 İşsizlik maaşı hesaplama tablosu...