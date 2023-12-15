2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ! MSB 2024 Bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:52

2024 bedelli askerlik ücreti milyonlarca asker adayının en merak ettiği konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor. "2024 bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemlerinin en üst sıralarında yerini alıyor. Bedelli askerlik için müracaatlarını gerçekleştirecek olanlar, yeni yılın bedelli askerlik ücretlerini bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı yakında belli olacak. Memur maaş zammına göre yılda iki kez belirlenen bedelli askerlik ücretleri Ocak ayında yapılacak zamla birlikte yeniden belirlenecek. 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak haberin detaylarında…