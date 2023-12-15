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Haberler Fotohaber 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ! MSB 2024 Bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:52

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ! MSB 2024 Bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

2024 bedelli askerlik ücreti milyonlarca asker adayının en merak ettiği konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor. "2024 bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemlerinin en üst sıralarında yerini alıyor. Bedelli askerlik için müracaatlarını gerçekleştirecek olanlar, yeni yılın bedelli askerlik ücretlerini bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı yakında belli olacak. Memur maaş zammına göre yılda iki kez belirlenen bedelli askerlik ücretleri Ocak ayında yapılacak zamla birlikte yeniden belirlenecek. 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak haberin detaylarında…

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ! MSB 2024 Bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

Bedelli askerlik 2024 ücretleri takip ediliyor. Aralık ayının gelmesiyle asgari ücret, memur ve emekli zammı çalışmaları hız kazanmışken gözler bedelli askerlik ücretlerine çevrilmiş durumda. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon ile birçok alanda olduğu gibi bedelli askerlik ücretleri de değişecek. Memur aylık katsayısı hesaplanarak yeni bedelli askerlik ücreti belirlenecek. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ! MSB 2024 Bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

TEMMUZ'DA 122 BİN 351 TL OLDU!

Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartıldı.

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2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ! MSB 2024 Bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ! MSB 2024 Bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor. Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal Müdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ! MSB 2024 Bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

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