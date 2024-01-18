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Haberler Fotohaber 2024 Doğalgaz yardım başvuruları || Doğalgaz yardımı kaç TL oldu, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-Devlet başvuru formu ekranı!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 06:17

2024 Doğalgaz yardım başvuruları || Doğalgaz yardımı kaç TL oldu, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-Devlet başvuru formu ekranı!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verilen desteğin ısıl harita baz alınarak belirlenen tutarlarla verilen destek 2024 yılında da verilmeye devam edecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelerin ısınma bedelinin karşılanması amacıyla verilen destek için kış aylarında talep çoğalıyor. Yeni yıla girmemiz itibarıyla havalar soğumaya başladı ve vatandaşlar başvuru için taleplerini oluşturmak istiyorlar. Peki, Doğalgaz yardımı ne kadar oldu, şartları neler, başvuru nasıl yapılır? e-Devlet başvuru formu ekranı!

2024 Doğalgaz yardım başvuruları || Doğalgaz yardımı kaç TL oldu, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-Devlet başvuru formu ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, vatandaşlara sunulan yardım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile artmıştı. Yapılan açıklamada doğal gaz desteğinin aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseldiği bildirilmişti. Peki 2024 doğalgaz yardımları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar…

2024 Doğalgaz yardım başvuruları || Doğalgaz yardımı kaç TL oldu, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-Devlet başvuru formu ekranı!

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Destek için ödeme tarihi henüz belirlenmedi. Geçtiğimiz sene şubat ayında ödemeler yapılmıştı. Bu sene de yapılması ön görülüyor.

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2024 Doğalgaz yardım başvuruları || Doğalgaz yardımı kaç TL oldu, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-Devlet başvuru formu ekranı!

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL ?

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğalgaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

2024 Doğalgaz yardım başvuruları || Doğalgaz yardımı kaç TL oldu, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-Devlet başvuru formu ekranı!

DOĞALGAZ DESTEĞİ HANGİ AYLARDA ÖDENİYOR?

A Haber ekranlarında doğalgaz desteği paketine ilişkin konuşan enerji uzmanı Altuğ Karataş:

"Destek alımları PTT Kart üzerinden gerçekleştiriliyor. Doğalgaz faturalarını mutlaka ibraz etmeleri gerekiyor. Bu yardım Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılıyor. Toplamda tüketimde 8 aylık bir tüketimi kapsayan yardımdan bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

2024 Doğalgaz yardım başvuruları || Doğalgaz yardımı kaç TL oldu, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-Devlet başvuru formu ekranı!

BAŞVURU ŞARTLARI

"Doğalgaz Tüketim Desteği" programından faydalanabilmek için:

• Türk vatandaşı olması,

e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

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