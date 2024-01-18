Giriş Tarihi: 18.01.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
06:17
2024 Doğalgaz yardım başvuruları || Doğalgaz yardımı kaç TL oldu, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-Devlet başvuru formu ekranı!
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verilen desteğin ısıl harita baz alınarak belirlenen tutarlarla verilen destek 2024 yılında da verilmeye devam edecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelerin ısınma bedelinin karşılanması amacıyla verilen destek için kış aylarında talep çoğalıyor. Yeni yıla girmemiz itibarıyla havalar soğumaya başladı ve vatandaşlar başvuru için taleplerini oluşturmak istiyorlar. Peki, Doğalgaz yardımı ne kadar oldu, şartları neler, başvuru nasıl yapılır? e-Devlet başvuru formu ekranı!