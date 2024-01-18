2024 Doğalgaz yardım başvuruları || Doğalgaz yardımı kaç TL oldu, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-Devlet başvuru formu ekranı!

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.



Destek için ödeme tarihi henüz belirlenmedi. Geçtiğimiz sene şubat ayında ödemeler yapılmıştı. Bu sene de yapılması ön görülüyor.