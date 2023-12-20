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Haberler Fotohaber 2024 YSK SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI: Resmi Gazete ‘de yayımlandı seçmen listeleri ne zaman askıda, hangi illerde oy kullanma saati değişti?
Giriş Tarihi: 20.12.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 15:31

2024 YSK SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI: Resmi Gazete ‘de yayımlandı seçmen listeleri ne zaman askıda, hangi illerde oy kullanma saati değişti?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimlere az bir zaman kalmışken Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Yurt İçi Seçmen Kütüğü 'nün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen genelge Resmi Gazete'nin 20 Aralık tarihli sayısında yayımlandı. Genelgeye göre deprem bölgesindeki illerde seçmen listeleri hakkında detaylar paylaşıldı. Yayımlanan genelgeye göre seçmen listeleri ne zaman askıda, hangi illerde oy kullanma saati değişti detaylar…

2024 YSK SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI: Resmi Gazete ‘de yayımlandı seçmen listeleri ne zaman askıda, hangi illerde oy kullanma saati değişti?

31 Mart 2021 tarihinde tüm Türkiye sandığa gidiyor. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan takvimin ayrıntıları Resmi Gazete 'de yer aldı. Partiler bir yandan çalışmalarına devam ederken yerel seçim yarışında geri sayım başladı! Yüksek Seçim Kurulu seçmen listelerinin askıya çıkacağı tarihi açıkladı. İşte 2024 YSK seçim takvimi, seçmen listeleri ne zaman askıda, hangi illerde oy kullanma saati değişti?

2024 YSK SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI: Resmi Gazete ‘de yayımlandı seçmen listeleri ne zaman askıda, hangi illerde oy kullanma saati değişti?

İşte dün Resmi Gazete'de yayımlanan seçimlere ilişkin maddeler:

SEÇMEN LİSTELERİ ASKIDA!

Yayımlanan genelgeye göre, 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan seçim takviminde Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 4 Ocak Çarşamba saat 17.00'da askıya çıkacak, 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da ise askıdan indirilecek.

Kararda, Mahalli İdareler Genel Seçimi için güncelleştirme yapmak amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sistemi'nden alınan Türkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait 1 Ekim tarihindeki kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğu belirtildi. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 1 Ocak'tan önce; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak olan ve geçerli yerleşim yeri adresine sahip Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınacak. Bu kapsamda alınan ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması gibi olay bilgileri Yurt İçi Seçmen Kütüğü 'ne işlenecek.

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2024 YSK SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI: Resmi Gazete ‘de yayımlandı seçmen listeleri ne zaman askıda, hangi illerde oy kullanma saati değişti?

32 İLDE OY KULLANMA SAATİ DEĞİŞTİ

Kararda, oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

2024 YSK SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI: Resmi Gazete ‘de yayımlandı seçmen listeleri ne zaman askıda, hangi illerde oy kullanma saati değişti?

DEPREM BÖLGESİ SEÇMEN LİSTELERİ

Genelgede; 6 Şubat'ta meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde muhtarlık bölgesi askı listelerinin asıldığı her türlü yayın araçlarından yararlanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından vatandaşlara duyurulacağı belirtildi.

2024 YSK SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI: Resmi Gazete ‘de yayımlandı seçmen listeleri ne zaman askıda, hangi illerde oy kullanma saati değişti?

ASKIDAKİ SEÇMEN LİSTELERİNDE DÜZELTME YAPILABİLECEK

Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listelerinde bazı durumlarda düzeltme yapılabilecek.

Buna göre, seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan, başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen, öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan, nüfus olay bilgisi değişenler önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat edecek.

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