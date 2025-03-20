Giriş Tarihi: 20.03.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
14:41
2025 HIDIRELLEZ TARİHİ: Hıdırellez ne zaman kutlanacak, gelenekleri ve ritüelleri neler?
Hıdırellez, yüzyıllardır süregelen, baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını kutlayan köklü bir bayramdır. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan bu özel gün, bolluk, bereket ve şansın artacağına dair umutlarla doludur. Bu zaman dilimi yalnızca baharın gelişini değil, aynı zamanda umudu, yenilenmeyi ve güzel dilekleri de simgeliyor. Peki, Hıdırellez ne zaman hangi tarihte kutlanacak, gelenekleri ve ritüelleri neler?