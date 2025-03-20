2025 HIDIRELLEZ TARİHİ: Hıdırellez ne zaman kutlanacak, gelenekleri ve ritüelleri neler?

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE RİTÜELLERİ

Dilek dileme:

Hıdırellez gecesi (5 Mayıs akşamı), insanlar dileklerini bir kağıda yazar ya da sembollerle çizer ve gül ağacının altına bırakır. Sabah güneş doğmadan bu dilekler toplanır veya yakılır. Dileğin suya atılması da başka bir versiyonudur.

Hıdırellez ateşi:

Topluca büyük bir ateş yakılır ve ateşin üzerinden atlanır. Bunun, kötü enerjilerden arındırdığına ve sağlık getirdiğine inanılır.

Su ve doğa ritüelleri:

Bazı bölgelerde nehir kenarına gidilip suya taş atmak ya da yüz yıkamak, sağlık ve bereket getireceğine inanılan bir uygulamadır.