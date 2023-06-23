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Haberler Fotohaber 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı? Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 11:43

26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı? Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler çalışıyor mu, tatil mi?

Kurban Bayramı tatili 26 Haziran Pazartesi gününden başlayacak ve hafta sonu ile birlikte 9 gün tatil olacak. 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz itibariyle bitecek Kurban Bayramı öncesi resmi kamu ve kurum kuruluşlarında işleri olan vatandaşlar 26-27 Haziran Pazartesi ve salı günü noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı olacak merak ediyor. Bu noktada vatandaşlar Arefe günü noter ve adliyeler çalışıyor mu, tatil mi sorguluyor. İşte, pazartesi ve salı günü noter ve adliyelerin çalışma durumu…

26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı? Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler çalışıyor mu, tatil mi?

26-27 Haziran noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı sorgulanıyor. 28 Haziran Çarşamba ve 1 Temmuz Cumartesi günleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi resmi dairelerde işleri olan vatandaşlar pazartesi ve Arefe günü noter ve adliyelerin çalışma durumunu merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını duyurmuştu. Peki, 26-27 Haziran Pazartesi ve salı günü noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı? İşte, yanıtı…

26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı? Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler çalışıyor mu, tatil mi?

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) NOTERLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde noterler açık olmayacaktır. Ancak bayam tatili boyunca nöbetçi noterler hizmet verecektir.

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26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı? Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler çalışıyor mu, tatil mi?

26 - 27 HAZİRAN ADLİYELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde adliyeler açık olmayacaktır. Ancak bayam tatili boyunca nöbetçi adliyeler hizmet verecektir.

26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı? Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler çalışıyor mu, tatil mi?
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