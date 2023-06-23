26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı? Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler çalışıyor mu, tatil mi?

26-27 Haziran noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı sorgulanıyor. 28 Haziran Çarşamba ve 1 Temmuz Cumartesi günleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi resmi dairelerde işleri olan vatandaşlar pazartesi ve Arefe günü noter ve adliyelerin çalışma durumunu merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını duyurmuştu. Peki, 26-27 Haziran Pazartesi ve salı günü noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı? İşte, yanıtı…