26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı? Pazartesi ve Salı günü noter ve adliyeler çalışıyor mu, tatil mi?

Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:39
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
11:43
Kurban Bayramı tatili 26 Haziran Pazartesi gününden başlayacak ve hafta sonu ile birlikte 9 gün tatil olacak. 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz itibariyle bitecek Kurban Bayramı öncesi resmi kamu ve kurum kuruluşlarında işleri olan vatandaşlar 26-27 Haziran Pazartesi ve salı günü noter ve adliyeler açık mı, kapalı mı olacak merak ediyor. Bu noktada vatandaşlar Arefe günü noter ve adliyeler çalışıyor mu, tatil mi sorguluyor. İşte, pazartesi ve salı günü noter ve adliyelerin çalışma durumu…