Giriş Tarihi: 13.05.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
15:26
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge çıktı mı, 2. Torba Yasa’da var mı, emeklileri kapsıyor mu?
5 milyondan fazla kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge gündemdekini yerini koruyor.7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan ve birinci dereceye gelen kamu çalışanları tarafından beklenen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından en kısa sürede gerçekleştirileceğine dair müjdesi verilen 3600 ek göstergenin son durumu araştırılmaya başladı. Ek göstergenin Meclis'te maddeleri görüşülen 2.Torba Yasa'da yer alıp almadığı ve emeklilerin yararlanıp yararlanamayacağı soruları için gözler Meclis'e çevrildi. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ek gösterge düzenlemesinin de kabul edileceği ön görülüyor. 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu?