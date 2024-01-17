Giriş Tarihi: 17.01.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
17:07
7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu!
Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini verdi. Böylece 6 aylık enflasyona göre yüzde 37,57 olarak hesaplanan emekli zam oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. En düşük maaş ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Şimdi zamlı maaşlarını merak eden milyonlar 2024 Ocak zammı ile emekli maaşı zammı tablosu araştırmalarına başladı. Peki; 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu …