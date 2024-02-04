8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ son durum 2024: Denetimli serbestlik... 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

Giriş Tarihi: 04.02.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
16:45
8. Yargı Paketi son dakika haberleri içerisinde takip edilmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları doğrultusunda yakın mercek altına alınan kanun teklifi özellikle hükümlü ve aileleri tarafından araştırılıyor. Yargı paketi maddeleri kapsamında denetimli serbestlik açıklaması yapan Bakan Tunç'tan mahkumlara genel af var mı sorusuna da yanıt geldi. Peki, 8. Yargı paketi içeriği neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi? İşte, son durum…