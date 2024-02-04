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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ son durum 2024: Denetimli serbestlik... 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 16:45

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ son durum 2024: Denetimli serbestlik... 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

8. Yargı Paketi son dakika haberleri içerisinde takip edilmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları doğrultusunda yakın mercek altına alınan kanun teklifi özellikle hükümlü ve aileleri tarafından araştırılıyor. Yargı paketi maddeleri kapsamında denetimli serbestlik açıklaması yapan Bakan Tunç'tan mahkumlara genel af var mı sorusuna da yanıt geldi. Peki, 8. Yargı paketi içeriği neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi? İşte, son durum…

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ son durum 2024: Denetimli serbestlik... 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

8. Yargı paketi ne zaman çıkacak sorusunda Bakan Tunç'un açıklaması belirleyici oldu. Meclis'te görüşülecek kanun teklifi ile birçok alanda detaylı düzenlemeler yapılacak. Oldukça yoğun incelikli bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkacak kanun teklifi Bakan Yılmaz Tunç'un liderliğinde takip ediliyor. ''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' Meclis'e geliyor mu merak konusu. Peki, 8. yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, genel af var mı? İşte, ayrıntılar...

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ son durum 2024: Denetimli serbestlik... 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ BEKLENİYOR!

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' için geri sayım başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde CNNTürk'te gündeme dair değerlendirmeler yaparken 8. Yargı Paketi ve denetimli serbestlik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Tunç paketin çıkışına dair tarih aralığı da verdi.

İşte, konuşmadan başlıklar:

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8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ son durum 2024: Denetimli serbestlik... 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORANSAL DÜZENLEME

Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Bakan Tunç, denetimli serbestliğe dair şu sözleri kaydetti:

"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından 'suç işledi, yanına kar kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ son durum 2024: Denetimli serbestlik... 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

Yapılacak yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını istediklerini belirten Tunç, "Yani bunun en az 5 ayını cezaevinde kalmış olsun diyoruz. Taslakta önerimiz bu. Tabii ki milletvekillerimizin takdirinde."

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ son durum 2024: Denetimli serbestlik... 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

TEMYİZ SÜRELERİNE DÜZENLEME

Yeni yargı paketinde temyiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağına vurgu yapan Tunç, mevcut düzenlemede, iş, hukuk, ceza mahkemelerinde 7, 8, 15 gün gibi farklı temyiz, itiraz süreleri bulunduğunu hatırlattı. Adalet Bakanı Tunç, "Artık bu sorular da ortadan kalkmış olacak. Tek bir yanıt olacak. İki hafta. Bütün davalarda itiraz ve temyizde süre iki hafta olacak. Diyoruz ki, tebliğden itibaren başlasın süre ve iki hafta içinde temyiz edebilsin." dedi.

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