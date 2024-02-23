8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Komisyonda! 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
07:56
8. Yargı paketi maddeleri çalışmanın Meclis adımına gelmesi ardından gündemdeki yerini aldı. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20 Şubat Salı günü görüşülmeye başlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un aktardığı üzere Şubat ayında TBMM adımına gelen yeni yargı paketi denetimli serbestlik, ceza ve infaz düzenlemesi gibi konular özelinde gündeme geliyor. İçeriğinde neler olduğu tam metnin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte açıklığa kavuşacak. Peki; 8. Yargı paketi son durum ne, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, genel af var mı? İşte, detaylar...