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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Komisyonda! 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 07:56

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Komisyonda! 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

8. Yargı paketi maddeleri çalışmanın Meclis adımına gelmesi ardından gündemdeki yerini aldı. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20 Şubat Salı günü görüşülmeye başlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un aktardığı üzere Şubat ayında TBMM adımına gelen yeni yargı paketi denetimli serbestlik, ceza ve infaz düzenlemesi gibi konular özelinde gündeme geliyor. İçeriğinde neler olduğu tam metnin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte açıklığa kavuşacak. Peki; 8. Yargı paketi son durum ne, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, genel af var mı? İşte, detaylar...

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Komisyonda! 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

8. Yargı paketi maddeleri son durum gelişmeleri ile takip ediliyor. Meclis'te görüşülmeye başlayan 67 maddelik kanun teklifi TBMM adımını geçtikten sonra Resmi Gazete adımıyla beklenmeye başlayacak. Bakan Tunç'un açıklamaları doğrultusunda şekillenen süreçte en çok araştırılanlar arasında yer alan mahkumlara genel af var mı çıkacak mı soruları da yanıtlanmıştı. Düzenlemenin içeriğine dair merak devam ediyor. Peki, 8. yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler...

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Komisyonda! 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ ADALET KOMİSYONU'NDA GÖRÜŞÜLÜYOR!

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki 8. Yargı Paketinin Komisyondaki görüşmelerine 20 Şubat Salı günü başlandı. Her bir maddenin görüşüldüğü teklifte 67 madde bulunuyor.

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8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Komisyonda! 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Komisyon görüşmelerinden önce konuyla ilgili açıklama yapan Cüneyt Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"8. Yargı Paketi, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, adalet inancının güçlendirilmesi, yargıdaki uygulamaların düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. Çok önemli düzenlemeler ihtiva eden, 42 maddeden oluşan, 15 farklı kanunda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyorum. Teklif, Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kuruluna sunulacaktır."

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Komisyonda! 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

İŞTE BEKLENEN DÜZENLEMELER:

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin 8. Yargı Paketi maddelerine dair şunları kaydetti:

"Ceza Muhakemeleri Kanunu 141. Maddesinde yapılacak bir değişiklikle konutu terk etmemek, bağımlılıklardan arınmak amacıyla hastanelerde tedavi altında bulundurmak için adli yükümlülükler uygulandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatine karar verilenler ilgili olarak yapılan işlemlerle ilgili tazminat talep etme imkanı olacak"

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Komisyonda! 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

Tazminat Komisyonu'na yeni görevler verileceğini kaydeden Zengin, "Anayasa Mahkemesi'ne uzun yargılanmalar ile ilgili bireysel başvurular var. Bu başvurular nedeniyle yığılma oluştuğu için Anayasa Mahkememiz, ara müessese olarak Tazminat Komisyonu'na farklı görevler yüklemiş oluyoruz. 6384 sayılı kanunun amacı kapsamı genişliyor, adını da değiştiriyoruz. Bu komisyona yeni bir görev vermiş oluyoruz. Ceza Hukuku kapsamındaki soruşturma ve kavuşturma, özel hukuk ve idari hukuk kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla manevi tazminat talepleri bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak" dedi.

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