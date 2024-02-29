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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2024: İlk 2 madde kabul edildi! 8. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 23:06

8. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2024: İlk 2 madde kabul edildi! 8. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

8. Yargı paketi son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Genel Kurul'a gelen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kısaca yargı paketinde denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konular dikkat çekiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının takip edildiği süreçte paketle birlikte emekli bayram ikramiyesine yönelik zam da resmi sürecini tamamlıyor. Peki; 8. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne, genel af var mı? İşte, güncel bilgiler...

8. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2024: İlk 2 madde kabul edildi! 8. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

8. Yargı Paketi son durum gündemde. 43 maddenin yer aldığı kanun teklifinde ilk 2 madde kabul edildi. Birçok düzenlemenin yer aldığı paketle birlikte emekli ikramiyesi zammı da resmiyet kazanıyor. Seçim nedeniyle ara verecek TBMM gündemi takip ediliyor. Çalışmanın başladığı günden bu yana yanıt arayan genel af çıkacak mı sorusu Bakan Tunç tarafından yanıtlanmıştı. Şimdi düzenlemede yer alacak yeni konulara odaklanıldı. Peki; 8. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi?

8. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2024: İlk 2 madde kabul edildi! 8. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ GENEL KURUL'DA: İLK 2 MADDE KABUL EDİLDİ!

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul'da.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki 8. Yargı Paketinin Komisyondaki görüşmelerine 20 Şubat Salı günü başlandı. 43 maddelik teklifte ilk 2 madde kabul edildi.

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8. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2024: İlk 2 madde kabul edildi! 8. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Komisyon görüşmelerinden önce konuyla ilgili açıklama yapan Cüneyt Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"8. Yargı Paketi, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, adalet inancının güçlendirilmesi, yargıdaki uygulamaların düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. Çok önemli düzenlemeler ihtiva eden, 42 maddeden oluşan, 15 farklı kanunda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyorum. Teklif, Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kuruluna sunulacaktır."

8. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2024: İlk 2 madde kabul edildi! 8. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

İŞTE BEKLENEN DÜZENLEMELER:

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin 8. Yargı Paketi maddelerine dair şunları kaydetti:

"Ceza Muhakemeleri Kanunu 141. Maddesinde yapılacak bir değişiklikle konutu terk etmemek, bağımlılıklardan arınmak amacıyla hastanelerde tedavi altında bulundurmak için adli yükümlülükler uygulandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatine karar verilenler ilgili olarak yapılan işlemlerle ilgili tazminat talep etme imkanı olacak"

8. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2024: İlk 2 madde kabul edildi! 8. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

Tazminat Komisyonu'na yeni görevler verileceğini kaydeden Zengin, "Anayasa Mahkemesi'ne uzun yargılanmalar ile ilgili bireysel başvurular var. Bu başvurular nedeniyle yığılma oluştuğu için Anayasa Mahkememiz, ara müessese olarak Tazminat Komisyonu'na farklı görevler yüklemiş oluyoruz. 6384 sayılı kanunun amacı kapsamı genişliyor, adını da değiştiriyoruz. Bu komisyona yeni bir görev vermiş oluyoruz. Ceza Hukuku kapsamındaki soruşturma ve kavuşturma, özel hukuk ve idari hukuk kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla manevi tazminat talepleri bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak" dedi.

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