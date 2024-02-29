Giriş Tarihi: 29.02.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
23:06
8. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2024: İlk 2 madde kabul edildi! 8. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
8. Yargı paketi son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Genel Kurul'a gelen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kısaca yargı paketinde denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konular dikkat çekiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının takip edildiği süreçte paketle birlikte emekli bayram ikramiyesine yönelik zam da resmi sürecini tamamlıyor. Peki; 8. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne, genel af var mı? İşte, güncel bilgiler...