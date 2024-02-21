Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
14:05
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 ŞUBAT | A101'e koltuk ve halı yıkama makinesi, katı meyve sıkacağı, tek kişilik karyola geliyor!
A101 Aktüel ürünler kataloğu ile 22 Şubat fırsatları başlıyor. Her hafta Perşembe günü mağazalarda piyasa değerine göre daha uygun fiyatla kullanıcılara sunulan ürünlerde bu hafta metal tek kişilik karyola, ultra HD televizyon, cep telefonu, termosifon, ankastre ocak, koltuk ve halı yıkama makinesi, elektrikli süpürge, çay makinesi ve katı meyve sıkacağı gibi elektronik ürünler alıcısıyla buluşacak. İşte, 22 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu!