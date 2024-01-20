Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Küçükoğlu biyografisi ve siyasi kariyeri!

Avcılar İlçe Başkanı olarak görevine devam eden Abdullah Küçükoğlu, İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan işyerleri ile tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapıyor.

Öğrencilik yıllarından itibaren birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Küçükoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.