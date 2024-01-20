Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Küçükoğlu biyografisi ve siyasi kariyeri!

Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
11:06
Abdullah Küçükoğlu biyografisi ve siyasi kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı. 1978 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen Küçükoğlu, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde tamamladı. 2001 yılında AK Parti'nin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlayan Küçükoğlu, şu an Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yapıyor. Peki, Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte hayatı…