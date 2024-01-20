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Haberler Fotohaber Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Küçükoğlu biyografisi ve siyasi kariyeri!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 11:06

Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Küçükoğlu biyografisi ve siyasi kariyeri!

Abdullah Küçükoğlu biyografisi ve siyasi kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı. 1978 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen Küçükoğlu, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde tamamladı. 2001 yılında AK Parti'nin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlayan Küçükoğlu, şu an Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yapıyor. Peki, Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte hayatı…

Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Küçükoğlu biyografisi ve siyasi kariyeri!

Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezun olan Abdullah Küçükoğlu, 2001 yılında AK Parti'nin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başladı. 22 yıldır çeşitli kademelerde görev alan siyasi isim, aynı zamanda tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapıyor. Peki, Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte, Abdullah Küçükoğlu hayatı ve siyasi kariyeri

Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Küçükoğlu biyografisi ve siyasi kariyeri!

ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR?

1978 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen Abdullah Küçükoğlu, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde tamamladı.

2001 yılında AK Parti'nin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başladı ve 22 yıldır çeşitli kademelerde görev aldı.

İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, İBB Başkanlık Divan Katipliği ve İBB Deprem Doğal Afet Komisyon Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

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Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Küçükoğlu biyografisi ve siyasi kariyeri!

Avcılar İlçe Başkanı olarak görevine devam eden Abdullah Küçükoğlu, İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan işyerleri ile tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapıyor.

Öğrencilik yıllarından itibaren birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Küçükoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Küçükoğlu biyografisi ve siyasi kariyeri!
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Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Abdullah Küçükoğlu biyografisi ve siyasi kariyeri!
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