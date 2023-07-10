Giriş Tarihi: 10.07.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 12:24

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? Mahkumlara af çıktı mı, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

Pandemi sürecinden bu yana peyderpey uzatılan açık cezaevi izinleri son dönemde binlerce mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda ise "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan yapılan açıklamaya göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifi kabul edildi. Peki, detayları ne? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? İşte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın detayları…