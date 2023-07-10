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Haberler Fotohaber Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? Mahkumlara af çıktı mı, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 12:24

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? Mahkumlara af çıktı mı, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

Pandemi sürecinden bu yana peyderpey uzatılan açık cezaevi izinleri son dönemde binlerce mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda ise "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan yapılan açıklamaya göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifi kabul edildi. Peki, detayları ne? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? İşte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın detayları…

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? Mahkumlara af çıktı mı, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

Uzunca bir süredir gündemde olan af iddialarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıt verdi. Tunç açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifin detaylarını aktardı. Bu kapsamda ise "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı?" soruları gündemde. İşte Açık cezaevi izinleri ve af konusunda son durum ve gelişmeler.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? Mahkumlara af çıktı mı, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

MAHKUMLARA GENEL AF ÇIKTI MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Tunç açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifin detaylarını aktardı. İşte, yapılan açıklama;

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? Mahkumlara af çıktı mı, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;•31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? Mahkumlara af çıktı mı, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.
Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? Mahkumlara af çıktı mı, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

Kabul edilen teklife göre ayrıca;

31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak.

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