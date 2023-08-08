Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı? Hayranlarını şok eden iddia! Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı sorusu yanıt arıyor. Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sette başlayan arkadaşlıkları bu yaz aşka dönüşmüştü. Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen ünlü çiftten üzücü haber geldi. "Yalı Çapkını" aşıkları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrıldığı iddia edildi. Bu gelişme sonrası ise Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı soruları gündemdeki yerini aldı. Hayranları konu ile ilgili detayları araştırıyor. İşte, gündeme bomba gibi düşen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı haberinin detayları…