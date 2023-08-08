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Haberler Fotohaber Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı? Hayranlarını şok eden iddia! Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 15:24

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı? Hayranlarını şok eden iddia! Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı sorusu yanıt arıyor. Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sette başlayan arkadaşlıkları bu yaz aşka dönüşmüştü. Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen ünlü çiftten üzücü haber geldi. "Yalı Çapkını" aşıkları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrıldığı iddia edildi. Bu gelişme sonrası ise Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı soruları gündemdeki yerini aldı. Hayranları konu ile ilgili detayları araştırıyor. İşte, gündeme bomba gibi düşen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı haberinin detayları…

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Yalı Çapkını dizisindeki aşklarını gerçek hayata da taşıyan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde denizin ortasında dudak dudağa yakalanan ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre, ikilinin aşkı kısa sürdü ve Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı. Bu gelişme sonrası ise ünlü çiftin hayranları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı sorularına yanıt aramaya başladı. İddialara ilişkin taraflardan açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte detaylar…

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü!

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

"Yalı Çapkını" dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in dizi aşkı gerçek olmuştu. Ünlü çiftin aylardır inkar ettiği aşkı geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde belgelenmişti.

Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift sonunda yakayı ele vemiş, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü!

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR'İN AYRILIK SEBEBİ!

Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in hayranlarını sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çift Portekiz'e gitmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Afra Saraçoğlu, çıktığı Lizbon tatilinden peş peşe pozlarını yayınlamıştı.

Ancak dolu dizgin aşk yaşayan ünlü çiftten üzücü haber geldi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü!

2. Sayfa'nın haberine göre Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı bitti.

Sette başlayan arkadaşlıkları bu yaz aşka dönüşen çift, kısa süren flörtün ardından ayrılık kararı aldı. Gerekçe olarak ise Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nun aldattığı iddia edildi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Ancak söz konusu iddialara ilişkin Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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