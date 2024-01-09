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Haberler Fotohaber AİLE 28. BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI? Aile 28. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 18:20

AİLE 28. BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI? Aile 28. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Aile 27. bölümü ile hastanede yaşam mücadelesi veren Devin için korkan Aslan'ın durumu ile karşımıza gelirken, gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. Finale gün sayan dizide, her hafta farklı bir heyecan yaşanırken, dizinin son bölümlerinde mutlu sona gidilecek mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Aile 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar!

AİLE 28. BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI? Aile 28. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Aile yeni bölümüyle ekranlara gelirken, bir yandan da dizinin gelecek hafta neler olacağının ipuçlarını veren fragmanı merak edildi. Finale sayılı bölüm kala heyecanın doruklarda yaşandığı dizide, Aslan ve Devin aşkında neler olacak merak konusu oldu. Peki, Aile 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AİLE 28. BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI? Aile 28. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

AİLE 28. BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI?

Aile 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu akşam saat 20.00'da Show TV'de ekrana gelecek olan dizinin yeni bölüm fragmanı, dizinin son bölümünün ardından yayınlanması bekleniyor!

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AİLE 28. BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI? Aile 28. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

AİLE 27. BÖLÜM ÖZETİ

Devin'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanır. Aslan soluğu hastanede alırken başta Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) ve Devin(Serenay Sarıkaya) olmak üzere tüm aileyi etkileyecek büyük bir tehdit, ortaya çıkacağı gün için hazırlanmaktadır..

AİLE 28. BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI? Aile 28. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı gecesi uğradıkları saldırıdan Devin ağır yaralı olarak kurtulurken Aslan; yalnızca aşkını değil, doğacak bebeklerini de kaybetme ihtimaliyle yüz yüze gelir. Hayattaki en büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Aslan'ın artık tek bir hedefi vardır: İlyas ve bu olayda parmağı olan herkes Devin gözlerini açana kadar ortadan kalkacaktır. Cihan ise Aslan'ın yanında olur. İki kardeş harekete geçerken Aslan korkusuzca ölüme meydan okuyacaktır..

AİLE 28. BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI? Aile 28. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Hülya ise olay gecesi ailenin yerini İlyas'a söyleyen kişinin peşine düşerken; Nedret de onu yalnız bırakmaz. Aileleriyle tehdit edilen Tuguli, İskoç ve Eko ise baş şüphelileri olacaktır. Acaba ailenin yerini söyleyen kişi kimdir? İlyas bir yandan Aslan'la mücadelesini sürdürürken diğer yandan da kendi planını işletmeye devam eder. Türkiye'den kaçma planı yapan İlyas, yıllar sonra bulduğu oğlu Bedri'yi yanında götürmek ister. Aslan ve Cihan, olaya karışan kim varsa teker teker ortadan kaldırırken geriye yalnızca İlyas kalır. Acaba Aslan, İlyas'tan sonsuza dek kurtulmayı başarabilecek midir?

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