Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
18:20
AİLE 28. BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI? Aile 28. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Aile 27. bölümü ile hastanede yaşam mücadelesi veren Devin için korkan Aslan'ın durumu ile karşımıza gelirken, gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. Finale gün sayan dizide, her hafta farklı bir heyecan yaşanırken, dizinin son bölümlerinde mutlu sona gidilecek mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Aile 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar!