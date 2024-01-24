Giriş Tarihi: 24.01.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Aile 30. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Show TV Aile fragmanı gündemde!
Aile 30. Yeni Bölüm fragmanı dizi takipçilerinin gündeminde. Show TV ekranlarında her hafta Salı günleri ekranlara gelen dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor. Devin'in riskli hamileleği ile değişen dengelerde Aslan ne kadar kendini tutabilecek merak ediliyor. Peki, Aile fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?