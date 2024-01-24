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Haberler Fotohaber Aile 30. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Show TV Aile fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 00:02

Aile 30. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Show TV Aile fragmanı gündemde!

Aile 30. Yeni Bölüm fragmanı dizi takipçilerinin gündeminde. Show TV ekranlarında her hafta Salı günleri ekranlara gelen dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor. Devin'in riskli hamileleği ile değişen dengelerde Aslan ne kadar kendini tutabilecek merak ediliyor. Peki, Aile fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

Aile 30. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Show TV Aile fragmanı gündemde!

Aile yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından araştırılıyor. Show TV ekranlarında takip edilen dizi final bölümü için geri sayıma başladı. Gelecek hafta olacaklar beklenirken yeni bölümden ilk kareleri görmek isteyen takipçiler fragman ekranlarına yönelöiş durumda. Peki; Aile 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Aile 30. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Show TV Aile fragmanı gündemde!

AİLE DİZİ İZLE

23 Ocak tarihli bölüm:

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Aile 30. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Show TV Aile fragmanı gündemde!

AİLE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Aile 30. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Aile 30. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Show TV Aile fragmanı gündemde!

SON BÖLÜM ÖZETİ

Seher'in kaybı herkesi derinden sarsarken; Aslan, Ferman'ın hayatta olduğunu öğrenir. Şimdi Aslan başlarındaki Babür belasının da Ferman'ın işi olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Cihan ise bu kez yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere Ferman'ın peşine düşer. Babür ve Ferman'ı öğrenen Devin, her iki tehdidin de ortadan kalkması gerektiğini düşünür. Ancak Aslan, Devin'e hastanede verdiği sözü tutmakta kararlıdır. Bir daha elini kirletmeyecektir. Aslan, Babür ve Ferman'la ilgili harekete geçer. Diğer taraftan Aslan'ın riskli bir hamilelik geçiren Devin'i de stresten uzak tutmak için bir planı vardır: Doğuma hazırlık kampı!

Aile 30. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Show TV Aile fragmanı gündemde!

Devin, Aslan'ın tüm tembihlerine rağmen Ferman'ın hayatta olduğu bilgisini Hülya ve Nedret'le paylaşır. Böylece üçlü, Ferman'dan kurtulmak için kendi planlarını işletmeye başlarlar.

Ferman ise Aslan ve Babür'ü birbirine kırdıracaktır. Bedri'nin iki gün sonra evleneceğini öğrenen Babür, Bedri'ye büyük bir hamle yapar. Bu hamle, her şeyin fitilini ateşleyecektir. Tüm aile üyeleri birbirinden habersiz kendi planlarını işletirken Cihan, Ferman'ı yakalamayı başarır. Şimdi Aslan'la birlikte Ferman'ı konuşturmaları gerekmektedir. Ancak işleri hiç de kolay değildir. Sürpriz bir isim, Ferman'ı konuşturma yolculuğunda anahtar rol oynayacaktır.

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