Aile 30. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Show TV Aile fragmanı gündemde!

Devin, Aslan'ın tüm tembihlerine rağmen Ferman'ın hayatta olduğu bilgisini Hülya ve Nedret'le paylaşır. Böylece üçlü, Ferman'dan kurtulmak için kendi planlarını işletmeye başlarlar.

Ferman ise Aslan ve Babür'ü birbirine kırdıracaktır. Bedri'nin iki gün sonra evleneceğini öğrenen Babür, Bedri'ye büyük bir hamle yapar. Bu hamle, her şeyin fitilini ateşleyecektir. Tüm aile üyeleri birbirinden habersiz kendi planlarını işletirken Cihan, Ferman'ı yakalamayı başarır. Şimdi Aslan'la birlikte Ferman'ı konuşturmaları gerekmektedir. Ancak işleri hiç de kolay değildir. Sürpriz bir isim, Ferman'ı konuşturma yolculuğunda anahtar rol oynayacaktır.