AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS AYI TARİHLERİ 2023 || Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, neden yatmadı gibi sorular vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın ilk 10 gününde yatarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Aile destek ödemesi hanedeki gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişkenlik göstermekte. Peki, Mayıs ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatıyor 2023? İşte Aile Destek Programı ödemesi mayıs ayı 2023 hakkında detaylar