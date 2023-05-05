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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS AYI TARİHLERİ 2023 || Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 06:39

AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS AYI TARİHLERİ 2023 || Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, neden yatmadı gibi sorular vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın ilk 10 gününde yatarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Aile destek ödemesi hanedeki gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişkenlik göstermekte. Peki, Mayıs ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatıyor 2023? İşte Aile Destek Programı ödemesi mayıs ayı 2023 hakkında detaylar

AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS AYI TARİHLERİ 2023 || Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Her ayın başında yatan ödemeler hakkında son dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama bekleniyor. Hali hazırda verilen devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylı bilgiler

AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS AYI TARİHLERİ 2023 || Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS AYI TARİHLERİ 2023 || Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS AYI TARİHLERİ 2023 || Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur

AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS AYI TARİHLERİ 2023 || Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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